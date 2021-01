KAART | Coronabesmettingen in regio nemen toch ineens weer toe (en Staphorst is het middelpunt)

Check jouw plaatsIn deze regio is het aantal coronabesmettingen ten opzichte van een dag eerder gestegen. Er zijn duidelijk meer positieve tests te noteren. Op de coronakaart heeft echter, net als gisteren, slechts één gemeente de zorgelijke donkerrode kleur. Dit keer is dat Staphorst.

Het RIVM meldt de afgelopen 24 uur 4774 positieve coronatests te hebben geregistreerd. Dat is iets minder dan het daggemiddelde van afgelopen week, maar duidelijk meer dan gisteren. Toen werden er 3980 nieuwe besmettingen gemeld. De stijging is ook in de regio te zien.

Want bij de Veiligheidsregio’s Noord- en Oost-Gelderland, IJsselland en Flevoland zijn in vergelijking met een dag eerder meer coronabesmettingen geconstateerd. Flevoland heeft er nog altijd het minste van de drie met 107 positieve tests, ten opzichte van 67 een dag eerder. In Noord- en Oost-Gelderland en IJsselland gaat het in beide gevallen om een stijging van ruim 30 besmettingen: op de Veluwe en in de Achterhoek was het aantal besmettingen gisteren 130 en vandaag 163. In IJsselland waren dezelfde cijfers dinsdag 103 en nu 137.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Staphorst

Kijkend naar de kaart in de regio valt op dat ondanks de stijging van het aantal besmettingen er slechts één gemeente donkerrood kleurt. Gisteren was dit alleen het geval voor Zwartewaterland, vandaag geldt dit enkel voor Staphorst. Het gaat daar om ruim 64 positieve tests per 100.000 inwoners. In absolute aantallen gaat het om elf personen. Na Staphorst heeft Ommen vandaag relatief gezien de meeste besmettingen, maar die gemeente heeft al niet meer de donkerrode kleur op de kaart.

Plaatsen met nauwelijks besmettingen zijn er ook: buurgemeenten Lochem en Zutphen hebben te maken met slechts één positieve test.

Van de grote plaatsen heeft Apeldoorn vandaag per 100.000 inwoners het minste aantal besmettingen: 9,8 om precies te zijn. Dat getal ligt in bijvoorbeeld Deventer en Zwolle niet gek veel hoger. Lelystad meldt 21,6 positieve tests per 100.000 inwoners.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bijna 1 miljoen positieve tests

In de laatste zeven dagen zijn in totaal 34.802 nieuwe gevallen gemeld. Dat komt neer op gemiddeld 4972 per etmaal. Het RIVM heeft 69 sterfgevallen van mensen met Covid-19 geregistreerd, waarvan twee uit de regio IJsselland. Dat aantal steeg dinsdag nog met 87. Het overlijden van een coronapatiënt wordt vaak pas later doorgegeven. Het aantal positief geteste mensen in Nederland gaat richting de 1 miljoen. Sinds het begin van de uitbraak in februari vorig jaar is het coronavirus met een test vastgesteld bij 961.690 Nederlanders.

De gemeente met het hoogste aantal besmettingen tussen dinsdag- en woensdagochtend was Rotterdam. Daar testten 176 mensen positief. Amsterdam (142), Den Haag (133), Eindhoven (98) en Tilburg (77) volgen daarna.

Er liggen nu 2299 mensen in de ziekenhuizen (inclusief de patiënten op de Duitse intensive care), 80 minder dan dinsdag. Op de ic’s liggen in totaal 651 coronapatiënten, dat zijn er 23 minder dan een dag eerder.