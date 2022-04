KAART | Coronabesmettingen Oost-Nederland nemen weer af, ook stevige daling ziekenhuisopnames

CHECK JOUW GEMEENTEAlweer is in de dagelijkse coronabesmettingen een stevige daling te zien. Waar de besmettingscijfers gisteren nog even voor een dag opleefden, ligt het totaal aantal nieuwe gevallen nu weer ruim 1000 lager dan 24 uur geleden. In het afgelopen etmaal zijn er in Nederland 13.054 mensen positief getest op het coronavirus.

Gisteren lag dit aantal nog op 14.075. De dagcijfers liggen met 3300 ruim onder het weekgemiddelde van 16.354. De meeste nieuwe besmettingen zijn zoals gewoonlijk geteld in de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Door de omvang van de regio worden daar gebruikelijk de meeste coronagevallen vastgesteld. Vandaag is dat met 790 niet anders. De daling ten opzichte van gisteren is zuinig, toen werden er 53 mensen meer positief getest.

Ook in veiligheidsregio IJsselland is het verschil ten opzichte van gisteren minimaal. In de afgelopen 24 uur werden er 33 minder besmettingen ontdekt dan gisteren. Totaal werden er 528 mensen positief getest. In provincie Flevoland is de afname het grootst. Daar werden vandaag 267 nieuwe coronagevallen gemeld. Gisteren waren dit er 340, een verschil van 73.

Uitschieters

Op het moment komt in geen enkele gemeente in Oost-Nederland het aantal positieve tests per 100.000 inwoners boven de 150. Relatief gezien werden de meeste nieuwe coronagevallen afgelopen 24 uur geteld in Zutphen, per 100.000 inwoners gaat het daar om 137,2 positieve tests. Zutphen wordt gevolgd door Raalte en Olst-Wijhe met respectievelijk 134,5 en 125,3.

In absolute aantallen is in Zutphen in het voorbije etmaal bij 66 mensen een coronabesmetting vastgesteld. In Raalte en Olst-Wijhe gaat dit om 51 en 23 besmettingen. Naast de eerder genoemde gemeentes zitten nog drie andere gemeentes boven de 100 positieve tests per 100.000 inwoners. Dit zijn Bronckhorst, Zwolle en Epe.

Verschillen worden kleiner

Hoewel Urk al tijden de kroon spant als gemeente met de minste nieuwe besmettingen, komen andere gemeentes steeds meer in de buurt. In het vissersdorp zijn in de afgelopen 24 uur per 100.000 inwoners 4,7 mensen positief getest. In absolute aantallen is dit enkelvoud, één persoon bleek het coronavirus onder de leden te hebben. Zondag was Urk de enige gemeente in de regio met geen enkele nieuwe besmetting.

Urk wordt op de voet gevolgd door Staphorst en ook Ermelo zit dichtbij. Per 100.000 inwoners gaat het om 23,2 en 44,4 positieve tests. Dit is goed voor respectievelijk 4 en 12 besmettingen.

Landelijk

Het landelijke beeld is dat de besmettingscijfers zoals eerder genoemd weer afnemen. Met 13.054 nieuwe coronagevallen vandaag ten opzichte van 14.075 gisteren. Beide zitten onder het weekgemiddelde van 16.354.

Ook in de ziekenhuizen is een stevige daling te zien. Sinds gisteren liggen er 113 coronapatiënten minder op de reguliere zorg. Vandaag zijn dat er 1523 ten opzichte van 1636 een etmaal geleden. Ook op de intensive care is een afname zichtbaar. Met 95 patiënten liggen daar nu zeven mensen met corona minder dan gisteren.

In Nederland zijn in de afgelopen 24 uur 21 mensen bezweken aan de gevolgen van het coronavirus. Gisteren kwamen 15 mensen te overlijden. Sinds het begin van de pandemie zijn er zeker 22.058 mensen overleden aan het coronavirus.