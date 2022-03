KAART | Coronabesmettingen stijgen in rap tempo, Flevoland lijkt uitzondering

Een rode streep loopt verticaal door de regionale coronakaart: van Bronckhorst tot aan Zwolle lopen de coronagevallen flink op. Per 100.000 inwoners heeft Olst-Wijhe vandaag de meeste positieve testuitslagen: 675. In absolute aantallen gaat het om 124 nieuwe infecties. Dat zit ver boven het weekgemiddelde van 87 coronabesmettingen per dag.

Sinds eind februari stijgt het aantal positieve testuitslagen in Deventer gestaag. Vandaag zijn het er 587, bijna drie keer zoveel als twee weken geleden.

Achterhoek kleurt donkerrood

Ook in en rond de Achterhoek laait het virus op. Zo registreert Brummen 127 nieuwe corona-infecties. Omgerekend komt dat neer op 608,1 coronagevallen per 100.000 inwoners. Buurgemeente Zutphen kampt al anderhalve maand met een toename in het aantal besmettingen. Met 263 positieve testuitslagen is er ook vandaag geen dalende trend zichtbaar. In Lochem, Bronckhorst en Voorst blijven de infectiecijfers eveneens onverminderd hoog.

Eén besmetting op Urk

In Flevoland lijkt een totaal tegengestelde beweging gaande: daar neemt het aantal coronagevallen juist sterk af. Op Urk is deze daling goed zichtbaar. Sinds 9 februari vermindert de hoeveelheid positieve testuitslagen. Vandaag is het er 1. Nergens in de regio is het absolute of relatieve aantal zo laag. Zeewolde meldt vandaag 34 nieuwe covid-infecties en dat is bijna 70 procent minder dan gisteren.

Lelystad registreert vandaag 194 positieve coronatestuitslagen. Omgerekend komt dat neer op 243,1 besmettingen per 100.000 inwoners. Hoewel dat lager is dan het gemiddelde in de provincie, betekent het wel een stijging van bijna 55 procent ten opzichte van het begin van de maand.

Flevoland is uitzondering

In Nederland kwamen er vandaag 74.588 nieuwe coronagevallen bij: het hoogste aantal sinds 12 februari. Per 100.000 inwoners zijn er 426,8 mensen positief getest op covid-19.

Ook in veiligheidsregio IJsselland neemt het aantal positieve testuitslagen in een rap tempo toe. Daar steeg de hoeveelheid besmettingen in een week tijd met ruim 25 procent naar 2794. Dat komt neer op 552,4 infecties per 100.000 inwoners.

De regio Noord- en Oost-Gelderland kampt eveneens met een toename in de hoeveelheid coronagevallen. Vandaag ontvingen 3766 mensen een positieve testuitslag. Per 100.000 inwoners zijn er 453 infecties.

Opvallend is het relatief lage aantal besmettingen in veiligheidsregio Flevoland: 892, ofwel 208,3 per 100.000 inwoners. Geen enkele veiligheidsregio in Nederland duikt daaronder.