KAART | Coronabesmettingen verder naar beneden, sterke daling in IJsselland en opvallend cijfer in Heerde

Check jouw gemeenteHet aantal coronabesmettingen daalt verder. In heel Oost-Nederland ging het aantal nieuwe positieve tests vandaag naar beneden en landelijk zakte het cijfer onder de grens van 4000. Op de coronakaart zien we veel grijze gemeenten in deze regio, de beste kleur die je kunt hebben.

In het hele land kwamen er het afgelopen etmaal 3497 nieuwe coronabesmettingen bij. Gisteren waren dat er in eerste instantie 4229, maar dit is inmiddels bijgesteld naar 4204. Ook heel Oost-Nederland noteert vandaag dus een daling. Met name in de regio IJsselland ging het hard. Daar werden vandaag 52 nieuwe positieve tests gemeld, gisteren lag dat aantal nog op 101.

Opvallend

In de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland werden vandaag 95 nieuwe positieve test geconstateerd, dat waren er gisteren nog 111. Uitschieters in dit deel van de regio zijn Lochem en Heerde waar nul nieuwe besmettingen werden vastgesteld. Zeker in Heerde is dat opvallend. Daar lag het aantal positieve tests per 100.000 inwoners gisteren namelijk nog op 37,7.

De kleinste daling van het aantal besmettingen was te zien in Flevoland. Het aantal positieve tests ging hier van 76 naar 71. Van de Flevolandse gemeenten valt Urk op met ‘slechts’ 4,8 positieve tests per 100.000 inwoners. Gisteren waren dat er overigens nog nul.

Als we kijken naar de coronakaart en dus het aantal besmettingen per 100.000 inwoners, zien we in deze regio één gemeente oranje kleuren. Dat is Elburg met 30,2 positieve tests per 100.000 inwoners. Verder kleurt de kaart voor een groot deel grijs, dit is de beste kleur die je kunt hebben.

Situatie in ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is het afgelopen etmaal verder gedaald. Ziekenhuizen behandelen momenteel 1859 mensen vanwege corona. Dat zijn er vier minder dan gisteren, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Van de opgenomen patiënten liggen er 530 op de intensive care, een daling van acht patiënten vergeleken met zaterdag.

Het aantal sterfgevallen door corona steeg vandaag met 23. Zaterdag werden er nog 67 overlijdens gemeld.

