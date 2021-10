KAART | Coronabrandhaard rond Staphorst breidt zich uit, ook Dalfsen kleurt nu donkerrood

CHECK JOUW GEMEENTEDe coronabrandhaard rond Staphorst breidt zich in de nieuwste cijfers van het RIVM uit. Ook buurgemeente Dalfsen kleurt donkerrood, met 21 positieve testen in de afgelopen 24 uur. In Staphorst zijn 54 nieuwe besmettingen gemeld, negen minder dan een dag eerder. Huisartsen in het dorp riepen gisteren inwoners nog op zich te laten vaccineren.

Veiligheidsregio IJsselland blijft het landelijk slecht doen, met 38,1 positief geteste mensen per 100.000 inwoners. Alleen regio Limburg-Noord kent in de laatste cijfers een hogere besmettingsgraad met 43,7 positieve testen per 100.000 inwoners.

Het hoge aantal positieve coronatesten in IJsselland komt vooral door Staphorst en omgeving. Met een ‘score’ van 312,8 positieve tests per 100.000 inwoners is de gemeente in Noordwest-Overijssel dé grote besmettingshaard in Nederland. Buurgemeente Zwartewaterland kent eveneens een hoog aantal positieve tests: 21 in totaal, dat zijn er 92 per 100.000 inwoners.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Waar IJsselland de afgelopen 24 uur 204 positieve tests registreerde, zijn dat er in veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 122 (14,7 per 100.000 inwoners), in Flevoland 82 (19,1) en in Drenthe 104 (21). Gemiddeld zijn de laatste etmaal in Nederland 21,2 mensen per 100.000 inwoners positief getest.

Lage vaccinatiegraad

Dat de cijfers in Staphorst zo hoog zijn, wijt een gemeentewoordvoerder aan het feit dat mensen zich sinds deze week weer in het dorp kunnen laten testen. Ze impliceert dat hierdoor meer mensen een test ondergaan. Huisartsen in Staphorst gaan vanaf komende week in eigen praktijk vaccineren. De vaccinatiegraad in de gemeente ligt met 56 procent namelijk relatief laag. In buurgemeente Dalfsen, vandaag op de coronakaart ook donkerrood, ligt dat percentage op 88.

Rooskleuriger zijn de cijfers van Steenwijkerland (1 positieve test), Heerde (1) en Epe (2). In de gemeenten Voorst, Zeewolde en Lochem is de afgelopen 24 uur geen enkele positieve test gemeld. Per 100.000 inwoners zitten gemeenten als Nunspeet (42,8), Putten (36,9), Raalte (44,8), Zwolle (30), Lelystad (27,6) en Urk (28,3) ook boven het gemiddelde aantal bekende coronabesmettingen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Landelijk

In Nederland zijn de afgelopen 24 uur 3.703 positieve tests uitgevoerd. De afgelopen week zijn per dag gemiddeld 48 mensen met Covid-19 in het ziekenhuis opgenomen, van wie tien op de intensive care. De RIVM-cijfers laten zien dat in Flevoland en Noord- en Oost-Gelderland sprake is van enkele ziekenhuisopnames. Actuele cijfers over de regio IJsselland ontbreken.

De afgelopen 24 uur zijn zes mensen met Covid-19 overleden. Sinds het begin van de pandemie zijn in Nederland nu 18.248 patiënten gestorven.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.