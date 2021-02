KAART | Coronabrandhaarden verdwenen, maar Oost-Nederland gaat niet mee met dalende trend

Het aantal nieuwe coronabesmettingen blijft afnemen. Afgelopen etmaal werden 3280 positieve tests geregistreerd: het laagste aantal sinds eind september. In Oost-Nederland is die daling alleen in de brandhaarden te zien. Verder bleef het besmettingscijfer nagenoeg gelijk.

Staphorst en Zeewolde behoorden gisteren nog tot de categorie donkerrood, maar vandaag is alles anders. In Zeewolde waren gisteren nog 57,4 besmettingen per 100.000 inwoners. Nu zijn dat er 26,5. In Staphorst ging dat van 58,3 naar 11,7 besmettingen per 100.000 inwoners. Daarmee kleuren de zwaarst getroffen gemeenten van de regio niet meer rood maar licht oranje. In heel Oost-Nederland zijn geen donkerrode gemeenten meer te bekennen.

Lees ook De Jonge: Nieuwe vaccincijfers kloppen mogelijk toch niet

In totaal kwamen er vandaag 267 nieuwe coronabesmettingen bij. Dat is er eentje minder dan gisteren over de drie veiligheidsregio's in Oost-Nederland.

In de veiligheidsregio Flevoland zijn in totaal 70 mensen positief getest. Dat zijn er elf minder dan op 31 januari. Het aantal besmettingen in veiligheidsregio IJsselland daalde van 91 positieve coronatesten naar 64.

Verrassende stijging

Alleen in Noord- en Oost-Gelderland was er sprake van een stijging. Waar er een dag eerder nog 96 mensen positief werden getest, waren dat er de afgelopen 24 uur 133.

De onderstaande kaart wordt automatisch geactualiseerd.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De hardst getroffen gemeenten zijn momenteel Hardenberg, met 31,2 besmettingen per 100.000 inwoners, en Raalte, met 29,2 besmettingen per 100.000 inwoners. Het aantal grijze gemeenten, waar nauwelijks coronabesmettingen zijn gemeld, is gestegen van vijf naar negen.

Limburg

Op landelijk niveau wordt vooral Limburg nog zwaar getroffen. In totaal stierven er 27 mensen aan het virus in Nederland. Dat is het laagste aantal sinds 7 december. Een week geleden waren dat er nog 40. Het totaalaantal sterfgevallen staat nu op 14.026.

Volgens voorzitter van het Landelijk Netwerk voor Acute Zorg (LNAZ) Ernst Kuipers moeten we ons niet in de luren laten leggen door de daling. Hij maakt zich zorgen over de snelle opmars van de Britse variant van het virus. Die zouden we alleen onder de duim houden door een strakke set maatregelen.

De onderstaande kaart wordt automatisch geactualiseerd.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.