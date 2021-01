KAART | Coronacijfers blijven dalen in Oost-Nederland, slechts drie gemeenten kleuren rood op de kaart

Afgelopen 24 uur zijn er 4822 nieuwe coronagevallen geregistreerd: 784 minder dan een etmaal eerder. Ook in Oost-Nederland daalde het aantal besmettingen. Staphorst, Rijssen-Holten en Nijkerk blijven de zorgenkindjes in de regio.

Het aantal positieve tests nam licht toe in de veiligheidsregio IJsselland (van 140 naar 158). In Noord- en Oost-Gelderland zijn 49 besmettingen minder geregistreerd dan het etmaal daarvoor (van 222 naar 173). In Flevoland was er ook een daling te zien: van 132 positieve tests naar 119.

De drie veiligheidsregio’s zijn de laatste week in wat rustiger vaarwater terechtgekomen. De grafiek met coronagevallen per dag toonde de afgelopen dagen pieken en dalen. Sinds woensdag neemt in zowel IJsselland, Flevoland als Noord- en Oost-Gelderland het aantal coronagevallen langzaam af.

De onderstaande kaart wordt automatisch geactualiseerd.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De gemeente Nijkerk telde relatief de meeste nieuwe coronagevallen in deze regio: 70 per 100.000 inwoners. Rijssen-Holten kleurde opnieuw rood met 58 positieve tests per 100.000 inwoners. In Staphorst liep het aantal besmettingen per 100.000 inwoners flink terug: van 105 naar 58. Toch kleurt de gemeente nog altijd rood.

Amsterdam had het afgelopen etmaal de meeste positieve tests. In de hoofdstad kwamen er 173 bij. Rotterdam volgt met 138 nieuwe gevallen. In Eindhoven werden 79 vastgestelde besmettingen doorgegeven, in Den Haag 69 en in Almere 62.

Ziekenhuisopnamen

Het totale aantal mensen dat in Nederland met corona in het ziekenhuis ligt is nu 2429, 50 meer dan gisteren. Van hen liggen er 685 op de intensive care, een stijging van veertien patiënten, en 1744 op de verpleegafdelingen, 36 meer dan een dag eerder. Dat maakte het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) bekend.

Vandaag zijn 180 nieuwe coronapatiënten opgenomen in de Nederlandse ziekenhuizen, 37 minder dan gisteren. Van hen zijn er 28 opgenomen op de ic, 10 minder dan zondag. Gemiddeld zijn er op de ic minder nieuwe opnames als vorige week. Ook in de kliniek ligt dat aantal beneden het gemiddelde van vorige week.

Sterfgevallen

Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 59 tegen 43 op zondag en 97 op zaterdag. Dat wil niet zeggen dat al die mensen in een periode van 24 uur zijn overleden. Wanneer een coronapatiënt overlijdt wordt dit soms pas na een tijdje doorgegeven. Van 13.056 mensen is zeker dat ze aan het virus zijn overleden.

In de afgelopen zeven dagen werden er 39.409 nieuwe gevallen gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Gemiddeld werden er afgelopen week 5630 besmettingen vastgesteld. De week daarvoor waren dat er nog 7249.

De onderstaande kaart wordt automatisch geactualiseerd.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.