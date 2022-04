KAART | Coronacijfers blijven dalen in oostelijk Nederland

Die aantallen zijn geen duizenden, maar is sprake van een paar honderd gevallen. Alleen in de gemeente Steenwijkerland, Noordoostpolder, Staphorst en Zeewolde is een lichte stijging te zien en ook in de gemeente Rijssen-Holten lijken de cijfers nog niet te zakken. In laatst genoemde gemeente staat het aantal besmettingen op 102,1 gevallen per 100.000 inwoners. Dat is het hoogste gemiddelde in Oost-Nederland.