KAART | Coronacijfers fors naar beneden, verschil in Gelderland het grootst

CHECK JOUW GEMEENTEHet aantal nieuwe coronabesmettingen is vandaag fors gedaald. Landelijk waren het er bijna 1400 minder dan gisteren. Ook in Oost-Nederland worden minder positieve tests gemeld, vooral in Gelderland schoot het aantal naar beneden. De grote daling heeft te maken met het hoge aantal besmettingen van gisteren, dat weer werd veroorzaakt door een eerdere technische storing.

Maandag werden er meer dan 9200 nieuwe coronagevallen gemeld, maar daar zaten ook tests van afgelopen weekend bij waarvan de uitslag was vertraagd door een ICT-storing bij de GGD. Het dagcijfer van gisteren viel daardoor hoger uit. In Oost-Nederland kwamen er bijvoorbeeld 870 positieve coronatests bij. Vandaag zijn dat er 558, een flinke daling dus.

Grote daling

Als we inzoomen op ons verspreidingsgebied zien we in de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland de grootste daling. Daar komen er vandaag 229 nieuwe positieve tests bij en dat zijn er 228 minder dan gisteren. In Flevoland worden er 142 nieuwe coronagevallen gemeld, 82 minder dan gisteren. Alleen in de veiligheidsregio IJsselland is het verschil ten opzichte van maandag klein. Daar noteren we vandaag 187 nieuwe besmettingen, slechts één minder dan een dag eerder. IJsselland leek overigens weinig last te hebben van vertraagde testuitslagen door de GGD-storing.

Minder donkerrood

Dat het aantal nieuwe besmettingen fors omlaag is gegaan, zien we ook terug in de coronakaart met het aantal positieve tests per 100.000 inwoners. De zorgelijke donkerrode kleur wordt vandaag nog maar één keer gesignaleerd en dat is bij de gemeente Staphorst met 81,7 positieve tests per 100.000 inwoners. Gisteren lag dat aantal hier nog op bijna 41 positieve tests per 100.000 inwoners.

Ter vergelijking: gisteren kleurden Noordoostpolder, Urk, Putten, Nunspeet, Epe, Zwartewaterland, Zutphen en Rijssen-Holten donkerrood. Vandaag is dat voor geen enkele gemeente uit dat rijtje het geval. Veel van die gemeenten kleuren nu donkeroranje. De beste kleur die je op de coronakaart kunt hebben is grijs en dat is vandaag alleen weggelegd voor Heerde met ‘slechts’ 5,4 positieve tests per 100.000 inwoners.

Landelijk beeld

In heel het land kwamen er in het afgelopen etmaal 7830 nieuwe coronabesmettingen aan het licht. Dat zijn er dus bijna 1400 minder dan gisteren. Het dagcijfer van vandaag ligt wel boven het weekgemiddelde. In Rotterdam en Amsterdam werden de afgelopen 24 uur de meeste besmettingen vastgesteld, respectievelijk 495 en 388. In Den Haag kregen 235 inwoners een positieve testuitslag. In Utrecht (137) en Haarlemmermeer (67) werden ook relatief veel nieuwe coronagevallen vastgesteld.

Sterfgevallen en ziekenhuisopnames

Sinds het begin van de corona-uitbraak zijn ruim 1,5 miljoen mensen in Nederland positief getest. Van meer dan 17.000 mensen is zeker dat ze aan het coronavirus zijn overleden. Deze dinsdag zijn er 32 nieuwe sterfgevallen gemeld. Volgens het coronadashboard van de overheid zitten daar 5 sterfgevallen uit Oost-Nederland bij. Dit zijn er drie in de regio Noord- en Oost-Gelderland en één in zowel de veiligheidsregio's IJsselland als Flevoland.

Het aantal mensen met corona dat is opgenomen in de Nederlandse ziekenhuizen is vandaag licht gedaald. Op dit moment verblijven 2613 coronapatiënten op de verpleegafdelingen en de intensive cares, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Gisteren waren dat er nog 2642. Op de ic’s liggen nu 818 coronapatiënten. Dat zijn er zeven minder dan maandag.

Weekcijfers

Op dinsdag maakt het RIVM ook altijd de weekcijfers bekend. Er werden in de afgelopen week 52.087 positieve testen vastgesteld. Dat zijn er ongeveer 3.000 minder dan een week eerder. Het aantal mensen dat zich liet testen bij de GGD was ook fors lager dan een week eerder: dat daalde van bijna een half miljoen naar ongeveer 410.000.

In de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland staat de teller afgelopen week op 259 positieve tests per 100.000 inwoners. In de regio IJsselland ligt dit aantal op 246 en in Flevoland op 192 besmettingen per 100.000 inwoners tussen 27 april en vandaag. In alle drie de veiligheidsregio's zien we overigens een daling in de weekcijfers per 100.000 inwoners vergeleken met vorige week, zo is te zien in onderstaande tabel.

