KAART | Coronacijfers in heel Oost-Nederland naar beneden, voormalig brandhaarden vallen op

CHECK JOUW GEMEENTENadat de cijfers gisteren in de lift zaten, is het aantal nieuwe coronabesmettingen in Oost-Nederland vandaag weer gedaald. Voormalig brandhaarden Urk en Staphorst noteren de laagste cijfers.

In heel Oost-Nederland staat de teller vandaag op 3256 nieuwe coronagevallen. Dat zijn er ruim 600 minder dan dinsdag, toen er juist een flinke stijging van het aantal besmettingen werd gemeld.

De meeste nieuwe positieve tests in Oost-Nederland komen uit de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland: 1728. In IJsselland is dat aantal onder de grens van duizend gezakt: 967 en in Flevoland gaat het om 561 besmettingen.

Uitschieters

Op de coronakaart hebben Brummen en Zutphen de meeste besmettingen per 100.000 inwoners. Dat zijn er respectievelijk 282,5 en 274,4. In absolute zin gaat het in Brummen om 59 positieve tests en in Zutphen om 132.

Twee gemeenten vallen op, omdat ze onder de grens van 100 besmettingen per 100.000 inwoners zitten. Dit zijn Staphorst (98,5) en Urk (14,1). In Staphorst komt dat neer op 17 positieve tests en op Urk zijn dat er 3. Eerder in de coronacrisis werden Staphorst en Urk nog aangemerkt als coronabrandhaarden vanwege de vele besmettingen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Landelijk beeld

In heel Nederland zijn er in de afgelopen 24 uur 27.818 nieuwe coronagevallen geregistreerd bij het RIVM. Dat zijn er 2904 minder dan dinsdag, toen er in totaal 30.722 nieuwe besmettingen werden vastgesteld.

In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 207.375 positieve testuitslagen. Dat komt neer op gemiddeld 29.626 nieuwe gevallen per dag. Dit aantal is al tijden gestaag aan het dalen. Het aantal besmettingen zit momenteel op het laagste niveau sinds het begin van dit jaar, toen de omikrongolf op gang begon te komen.

In Amsterdam werden in de afgelopen 24 uur de meeste nieuwe besmettingen geteld, namelijk 1163. Rotterdam volgde met 1047 positieve tests. Ook in Den Haag (743), Utrecht (658) en Groningen (436) kregen relatief veel mensen een positieve testuitslag.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Situatie in ziekenhuizen

Het aantal patiënten met corona in de Nederlandse ziekenhuizen is woensdag gedaald met 77 tot 1979, blijkt uit de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat aantal schommelt al zo’n twee weken rond de 2000.

Op de verpleegafdelingen liggen nu 1855 coronapatiënten, 78 minder dan dinsdag. Op de intensive cares worden momenteel 124 coronapatiënten behandeld, één meer dan de voorgaande dag. Dinsdag daalde dit aantal tot het laagste niveau sinds juli vorig jaar.

Sterfgevallen

Het RIVM meldt vandaag 35 nieuwe sterfgevallen, bijna een verdubbeling vergeleken met een dag eerder. Dat betekent overigens niet dat deze mensen daadwerkelijk afgelopen etmaal zijn overleden. In Oost-Nederland gaat het volgens het coronadashboard om in totaal drie nieuwe sterfgevallen, één in elke veiligheidsregio.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.