KAART | Coronacijfers Nunspeet blijven zakken, slechts één gemeente besmettingsvrij

CHECK JOUW GEMEENTENunspeet heeft nog steeds met afstand de meeste coronabesmettingen van het land, maar de besmettingscijfers dalen hier langzaam door. In buurgemeente Epe en in Hardenberg stijgt het aantal positieve tests juist weer.

Per 100.000 inwoners testten 78.5 positief in Nunspeet in de laatste 24 uur. Dat is een lichte daling vergeleken met de dag ervoor, toen er nog 82.1 positieve tests werden geteld in de gemeente. Dit betekenen dat de opvallende coronapiek op zijn retour is, maar nog steeds heeft Nunspeet naar verhouding de meeste besmettingen van Nederland. Burgemeester Breunis van de Weerd maakt zich daar zorgen over en riep zijn inwoners per brief op om zich strikt aan de maatregelen te houden.

In buurgemeente Elburg stijgen de besmettingscijfers van 25.6 per 100.000 inwoners naar 29.9, dus ruim onder de cijfers van Nunspeet. Ook in Hardenberg, Hattem, Lelystad en Steenwijkerland zijn er relatief veel coronagevallen, respectievelijk 40.7, 31.6, 35.1 en 32.7 per 100.000 mensen.

Voorst op 0

Rijssen-Holten trekt iets bij ten opzichte van een dag eerder, toen de gemeente nog donkeroranje kleurde op de kaart. In het afgelopen etmaal werden daar 26.2 per 100.000 inwoners positief getest; de dag ervoor ging het nog om 28.8 besmettingen.

In veel andere Oost-Nederlandse gemeenten zijn er een stuk minder coronagevallen gevonden. In Voorst is in de afgelopen 24 uur geen besmetting gevonden en daarmee is Voorst de enige gemeente uit deze regio zonder recente coronabesmettingen. Gisteren noteerden Putten, Heerde en Ommen nog 0 op de kaart.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend werden landelijk 2793 positieve testuitslagen geregistreerd. Dat is iets hoger dan het gemiddelde van de afgelopen 7 dagen, dat op 2533 positieve tests ligt. Het besmettingscijfer van Nederland zit de laatste twee weken al rond dit niveau.

In de afgelopen zeven dagen zijn 17.389 nieuwe coronabesmettingen gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

In de Friese gemeente Dantumadeel werden 68.6 positieve tests per 100.000 inwoners afgenomen. Opvallend is dat waddeneiland Terschelling een relatief hoog besmettingscijfer heeft, met 61.6 besmettingen per 100.000 mensen. Zeeland laat van alle provincies het rustigste beeld zien.

Het aantal mensen dat aan corona overleed, is gestegen met negen, net als een dag eerder. Dat hun overlijden nu is geregistreerd, wil niet zeggen dat ze de afgelopen dag zijn gestorven. Het duurt soms een tijdje voor een overlijden als gevolg van een coronabesmetting is geregistreerd. In de afgelopen zeven dagen zijn 39 sterfgevallen gemeld bij het RIVM, gemiddeld ongeveer 6 per dag. Dat gemiddelde was de laatste paar dagen gedaald, maar zit nu weer op het niveau van de maand ervoor.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

In de ziekenhuizen liggen nu 442 coronapatiënten op gewone ziekenhuisbedden, dus niet op de intensive care. Momenteel zijn 212 Covid-patiënten zijn zo ziek dat ze naar de intensive care moesten, wat het totaal aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen op 654 brengt. Het totale aantal opgenomen ziekenhuispatiënten zit al ongeveer een maand tussen de 600 en 700.

Afgelopen 24 uur moesten er 10 patiënten naar de intensive care, volgens het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.