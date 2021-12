KAART | Coronacijfers Oost-Nederland iets hoger dan gisteren door stevige stijging in Flevoland

CHECK JOUW GEMEENTEVoor het eerst in vijf dagen ligt het aantal nieuwe coronabesmettingen in de regio hoger dan de dag ervoor. Met 1173 nieuwe coronagevallen zijn er in het afgelopen etmaal 26 meer positieve tests afgenomen dan gisteren.

De stijging komt vooral uit de cijfers van de provincie Flevoland. Daar zijn in de afgelopen 24 uur 359 nieuwe besmettingen vastgesteld. Gisteren waren dit er 69 meer. In de veiligheidsregio’s IJsselland en Noord- en Oost-Gelderland is het aantal coronabesmettingen wel gedaald met 257 en 557. Een etmaal geleden waren dit er respectievelijk 270 en 587.

Uitschieters

Vooral in de provincie Flevoland is ten opzichte van gisteren een duidelijke stijging zichtbaar. Met als uitschieter de gemeente Zeewolde, daar zijn het afgelopen etmaal 29 mensen positief bevonden op het coronavirus. Dit komt neer op 128,8 positieve tests per 100.000 inwoners. Zeewolde is daarmee de gemeente met de meeste nieuwe besmettingen.

Naast Zeewolde staan ook de Lelystad en Dronten hoog in de dagcijfers. Met 95,2 positieve tests per 100.000 inwoners in Lelystad, en 92,8 in Dronten staan de Flevolandse gemeentes alle drie in de top 4 plaatsen met de meeste nieuwe besmettingen. De enige gemeente in dat rijtje die niet in Flevoland ligt is Voorst met 104,9 positieve tests per 100.000 inwoners.

Opvallend is dat ook een gemeente in Flevoland in het rijtje met minste nieuwe besmettingen staat. Op Urk zijn in de afgelopen 24 uur 2 personen positief getest, dat komt neer op 9,4 positieve tests per 100.000 inwoners. Alleen in Hattem is in het afgelopen etmaal maar één persoon positief bevonden, omgerekend 8,2 positieve tests per 100.000 inwoners.

Landelijk

In de voorbije 24 uur zijn er in heel Nederland 13.460 mensen positief getest op het coronavirus. Het aantal nieuwe besmettingen ligt onder het weekgemiddelde van 13.538, maar is wel een stuk hoger dan het aantal nieuwe coronagevallen dat gisteren werd gemeld. Toen werden volgens het RIVM 9431 mensen positief getest.

In de ziekenhuizen liggen op dit moment 2255 mensen. Dit gaat om 1674 ziekenhuisbedden op de reguliere afdelingen. Op de intensive care liggen 581 coronapatiënten. In totaal is het aantal bezette ziekenhuisbedden ten opzichte van gisteren gedaald met 94. Toen lagen er 80 mensen meer in de klinieken en 14 op de IC.

In de afgelopen 24 uur zijn er 48 mensen bezweken aan de gevolgen van het coronavirus. Gisteren meldde het RIVM 21 sterfgevallen.

