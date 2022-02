KAART | Coronacijfers Oost-Nederland stukken lager dan gisteren, Brummen telt minste besmettingen

CHECK JOUW GEMEENTEHet aantal nieuwe coronabesmettingen in Oost-Nederland is fors gedaald ten opzichte van 24 uur geleden. Gisteren waren de besmettingscijfers torenhoog door een correctie van het RIVM, vandaag komen de cijfers weer overeen met het beeld van voor de correctie.

In het afgelopen etmaal zijn in de provincie Flevoland 1796 coronagevallen vastgesteld. Dit is met 419,4 positieve tests per 100.000 inwoners relatief het kleinste aandeel in de dagcijfers. Gisteren was het aantal coronabesmettingen in Flevoland bijna het tienvoudige. De oorzaak hiervan was de correctie van het RIVM waarmee honderdduizenden achterstallige positieve coronatests werden toegevoegd aan het dagtotaal.

Door deze correctie valt ook het aantal nieuwe besmettingen in de veiligheidsregio’s IJsselland en Noord- en Oost-Gelderland een stuk lager uit dan gisteren. In IJsselland werden in de afgelopen 24 uur 3293 mensen positief getest, een vierde van wat gisteren werd gemeld. IJsselland is met 615,7 positieve tests per 100.000 inwoners de veiligheidsregio waar de meeste nieuwe besmettingen vandaan komen. In veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland werden 4567 mensen positief getest.

De coronacijfers werden vandaag pas aan het begin van de avond door het RIVM bekendgemaakt. Aan het eind van de middag publiceerde het instituut ook een dagtotaal, maar dit werd niet veel later teruggetrokken in verband met een rekenfout.

Uitschieters

Vooral in veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland valt een aantal gemeentes in positieve zin op. In de gemeente Brummen zijn sinds gisteren relatief de minste nieuwe besmettingen vastgesteld met 411,8 positieve tests per 100.000 inwoners. In totaal 86 nieuwe besmettingen. Ook aangrenzende gemeentes Lochem, Zutphen, Bronckhorst en Voorst bleven onder de 500 positieve tests per 100.000 inwoners.

Daarnaast blijven Putten, Nijkerk, Olst-Wijhe, Urk en Lelystad onder de 500 positieve tests per 100.000 inwoners. In absolute aantallen komt na Brummen de gemeente Olst-Wijhe er het beste vanaf met 88 nieuwe coronabesmettingen.

In negatieve zin springt vooral de gemeente Heerde eruit. Daar zijn sinds gisteren 772,3 positieve tests per 100.000 inwoners vastgesteld. Dit gaat in absolute zin om 145 besmettingen. In nog drie andere gemeentes in de regio zijn meer dan 700 positieve tests per 100.000 inwoners geconstateerd. Dit zijn de gemeente Epe (741), Hardenberg (722) en Zeewolde (703,7).

Landelijk

In heel Nederland zijn in de afgelopen 24 uur 86.604 mensen positief getest op het coronavirus. Gisteren waren dit er 394.674, dit uitzonderlijk hoge aantal hing samen met de eerder genoemde correctie van het RIVM. Het aantal nieuwe coronagevallen ligt onder het weekgemiddelde van 120.681 besmettingen per dag, ook dit aantal is vertekend door de correctie.

Terwijl de besmettingscijfers nog steeds erg hoog liggen, neemt het aantal ziekenhuisopnames af. Op dit moment liggen er 1531 mensen in de ziekenhuizen. Hiervan liggen er 206 op de intensive care en 1325 in de reguliere ziekenhuisbedden. Gisteren lagen op beide afdelingen 20 coronapatiënten meer dan vandaag.

In het afgelopen etmaal zijn in Nederland 7 mensen bezweken aan het coronavirus. Gisteren werden 8 sterfgevallen gemeld.