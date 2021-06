KAART | Coronacijfers opnieuw hoger in Oost-Nederland, twee regio’s zelfs boven weekgemiddelde

CHECK JOUW GEMEENTEHet aantal nieuwe coronagevallen in Oost-Nederland is in de afgelopen 24 uur opnieuw licht gestegen. Sinds gisteren zijn er 109 nieuwe besmettingen gemeld in de regio. Het totaal aantal nieuwe besmettingen lag een etmaal daarvoor nog op 89. In zeven gemeenten werd geen enkele positieve test gemeld.

Het aantal nieuwe coronagevallen in de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland is gestegen naar 54. Gisteren lag dit aantal nog op 39. Met deze stijging komt het aantal nieuwe gevallen ook net boven het weekgemiddelde van 49.

In IJsselland ligt het aantal nieuwe besmettingen lager dan gisteren. In de afgelopen 24 uur werden daar 26 nieuwe gevallen gemeld. Gisteren waren dat er 30. De regio IJsselland valt daarnaast ook lager uit dan het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen (31). In Flevoland komt het aantal nieuwe besmettingen uit op 29, tegen een weekgemiddelde van 26. Gisteren werden in Flevoland 16 nieuwe gevallen gemeld.

Zeven gemeenten zonder besmettingen

In zeven gemeenten zijn vandaag geen nieuwe coronagevallen geregistreerd. Gisteren waren dat er nog negen. Op de lijst van vandaag komen alleen Zwartewaterland, Rijssen-Holten en Urk overeen met maandag. Daar zijn nu Epe, Heerde, Olst-Wijhe en Raalte bijgekomen.

Drie gemeenten waar gisteren geen besmettingen werden gemeld, zijn vandaag naar oranje gegaan. Dit gaat om Lelystad, Meppel en Hattem. In Lelystad werden vandaag acht besmettingen vastgesteld en in Meppel waren dit er drie. Hattem is donkeroranje gekleurd en valt op met zijn 24,6 positieve testen per 100 duizend inwoners. In absolute aantallen gaat dit over drie gevallen.

Dalende trend zet door

Het aantal nieuwe coronagevallen in het hele land blijft afnemen. Tussen maandagochtend en dinsdagochtend zijn 1062 nieuwe positieve tests binnengekomen bij het RIVM. Dat zijn er 381 minder vergeleken met vorig week dinsdag. Vergeleken met de week daarvoor gaat het om een afname van ruim 1400 gevallen. Ten opzichte van maandag is er wel sprake van een toename, met 173 positieve tests.

Het gemiddelde niveau over de afgelopen zeven dagen is wel weer verder gedaald. In de afgelopen zeven dagen kwamen er 8981 nieuwe coronagevallen binnen bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, aanzienlijk minder vergeleken met de voorgaande weken. Gemiddeld komt dit neer op 1283 nieuwe gevallen per dag, het laagste aantal sinds half september vorig jaar.

Flink minder mensen in het ziekenhuis

Het totaal aantal personen dat met het coronavirus in het ziekenhuis ligt valt met 645 lager uit dan gisteren. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) meldde gisteren 681 patiënten in de ziekenhuizen, vandaag zijn dat er 36 minder. Van de 645 patiënten in het ziekenhuis liggen 250 op de IC en 395 op de verpleegafdelingen. Gisteren lagen er 263 mensen op de IC en 418 in de kliniek.

