KAART | Coronakaart kleurt donkerrood in Oost-Nederland, Staphorst weer negatieve uitschieter

Warme billen op het terras? Overijssel trekt de knip voor verwarmba­re stoelkus­sens

1 oktober Horecazaken mogen in veel gemeenten hun terrassen in de winterperiode laten staan. De vrees is echter dat er massaal energieslurpende terrasverwarmers worden aangeschaft. Daar wil de provincie Overijssel een stokje voor steken. Met verwarmbare kussens.