KAART | Coronapiek in Hardenberg en Ommen, forse stijging in IJsselland

In het afgelopen etmaal zijn er 7561 nieuwe coronagevallen doorgegeven aan het RIVM. Dat is een fractie meer dan gisteren (7438). Toen kleurden 10 gemeenten rood op de coronakaart in Oost-Nederland. Vandaag zijn dat er 15. Hardenberg is de coronakoploper in deze regio.

Op zaterdag en zondag kwamen er landelijk ruim 9000 positieve tests bij en in de dagen ervoor meer dan 10.000. Of de daling komt doordat minder mensen zich hebben laten testen rond de kerstdagen, of doordat de lockdown na twee weken begint te werken, kan het RIVM nog niet zeggen.

In de veiligheidsregio IJsselland kwamen afgelopen etmaal 352 coronagevallen aan het licht: 115 meer dan gisteren. In Noord- en Oost-Gelderland (410) was er ook sprake van een stijging, al is die te verwaarlozen (52). In Flevoland (215) nam het aantal nieuwe positieve test juist met 52 af ten opzichte van gisteren.

De gemeente Rijssen-Holten behoort sinds half december vaak tot de negatieve uitschieters in deze regio, al zijn de verschillen per dag groot. Gisteren werden 10 mensen positief getest op het virus, vandaag waren het er 46. Dat zijn er omgerekend 120 per 100.000 inwoners. Alleen de gemeenten Ommen (122) en Hardenberg (157) deden het vandaag beroerder in deze regio.

De onderstaande kaart wordt automatisch geactualiseerd.

Landelijk

In Amsterdam kwamen 283 besmettingen aan het licht, in Den Haag testten 197 inwoners positief. Daarna volgen Rotterdam (184), Almere (120) en Utrecht (104).

In de afgelopen week zijn 67.388 positieve tests geregistreerd, wat neerkomt op ongeveer 9600 per dag. Voor de vierde dag op rij zit het dagcijfer onder het weekgemiddelde.

Sterfgevallen

Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal wel fors. De gezondheidsdiensten registreerden dat 171 mensen aan het virus zijn overleden. Dat is het hoogste aantal in een etmaal sinds half april, maar het wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Sterfgevallen worden soms pas na een tijdje geregistreerd en doorgegeven.



Onder de sterfgevallen die de afgelopen 24 uur zijn gemeld, zijn dertien mensen uit Apeldoorn, het hoogste aantal van het land.

Richting de 1 miljoen besmettingen

Sinds het begin van de uitbraak in februari zijn bijna 778.000 mensen positief getest. Bij het huidige tempo wordt in de loop van januari de miljoenste besmetting vastgesteld. In werkelijkheid hebben waarschijnlijk al meer Nederlanders het coronavirus opgelopen. In de eerste golf werd lang niet iedereen getest en in de tweede golf lukte het niet iedereen om een testafspraak te maken.

Van 11.212 mensen is bevestigd dat ze aan het virus zijn overleden, maar ook dat aantal ligt in werkelijkheid vermoedelijk hoger.

De onderstaande kaart wordt automatisch geactualiseerd.

