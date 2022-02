KAART | Coronapiek in IJsselland en flinke dip in Flevoland: achterstanden bij RIVM vertekenen beeld

CHECK JOUW GEMEENTEEr zijn 8252 positieve tests bijgekomen tussen gisterochtend en vanochtend in Oost-Nederland. Dat zijn er zo’n 500 meer dan een etmaal eerder. Door de achterstand van het RIVM schommelt het aantal coronagevallen per veiligheidsregio sterk.

De systemen kunnen niet alle positieve testuitslagen doorgeven, omdat het er simpelweg te veel zijn. Dit probleem speelt sinds de besmettingscijfers omhoog zijn geschoten door de intrede van de omikronvariant. Het RIVM kampt nu met een achterstand van 124.000 positieve tests die nog niet geregistreerd zijn.

Achterstanden of gedeeltes daarvan worden soms in één dag verwerkt waardoor het aantal coronagevallen in een regio plots erg hoog is. Dat lijkt nu sprake van in de regio IJsselland. Daar zijn 4399 positieve tests geregistreerd afgelopen etmaal. Het gemiddelde over de afgelopen zeven dagen is 2678 in deze veiligheidsregio. Dat vrijwel dit complete gebied een donkerrode kleur op de kaart heeft vandaag, is niet zo wonderlijk.

Dip

In Flevoland is juist sprake van een extreme dip die hoogstwaarschijnlijk wordt veroorzaakt doordat niet alle tests zijn verwerkt. Er kwamen ‘slechts’ 422 positieve tests aan het licht. Het gemiddelde over de afgelopen zeven dagen is ruim vier keer zo hoog: 1768. Een dag eerder was het aantal coronagevallen in Flevoland ook al kunstmatig laag. Toen testten 399 mensen positief.

Apeldoorn

In Noord- en Oost-Gelderland is wél een aantal positieve tests geregistreerd dat, op basis van de recente cijfers, realistisch is. Daar zijn namelijk 3431 coronagevallen geteld. Het gemiddelde over de afgelopen zeven dagen is 3584.

In die regio valt op dat de aangesloten gemeenten Harderwijk, Putten en Nijkerk relatief veel besmettingen tellen. In absolute zin gaat het om 529 coronagevallen in deze drie gemeenten in het afgelopen etmaal. In Apeldoorn werden de meeste positieve tests geregistreerd in deze veiligheidsregio: 709 stuks. Dat aantal komt overeen met het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen in deze gemeente (721).

Landelijk

Er zijn 72.162 positieve coronatests geregistreerd in Nederland afgelopen etmaal, maar het werkelijke aantal nieuwe gevallen ligt dus hoger vanwege de eerdergenoemde achterstand. Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is afgelopen etmaal iets afgenomen. Momenteel liggen er 1366 mensen met corona in een ziekenhuisbed, 20 minder dan gisteren.

Verpleegafdelingen & ic

Op de verpleegafdelingen nam het aantal opgenomen patiënten met corona af met 16, zo valt op te maken uit de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Medewerkers in de klinieken verzorgen momenteel nog 1152 mensen met corona.

Ook op de intensive cares daalde het aantal coronapatiënten. Er liggen daar nog 214 mensen met corona, een daling van 4 patiënten ten opzichte van gisteren. De ic’s zagen 18 nieuwe coronapatiënten binnenkomen, maar doordat er nog meer mensen overleden of de afdelingen mochten verlaten, daalde het totale aantal door coronapatiënten bezette bedden toch.

Op de verpleegafdelingen was afgelopen etmaal hetzelfde aan de hand. Daar kwamen 168 nieuwe mensen met corona binnen, maar de bezetting nam toch af omdat nog meer mensen de afdelingen mochten verlaten.

Sterfgevallen

Het aantal gemelde sterfgevallen blijft relatief laag. In de afgelopen dag kreeg het RIVM bericht dat 5 coronapatiënten aan de gevolgen van hun besmetting zijn overleden. Het gaat om inwoners van de gemeenten Enschede, Delft, Haarlemmermeer, Alkmaar en Heemstede.

Dat het overlijden van deze mensen nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn overleden. Bovendien kan het werkelijke aantal sterfgevallen hoger zijn, omdat het niet verplicht is om te melden dat een coronapatiënt is overleden door de infectie.

In de afgelopen week zijn 57 coronasterfgevallen genoteerd, gemiddeld zo’n 8 per dag. Dat is vergelijkbaar met het niveau over de afgelopen weken.