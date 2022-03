KAART | Coronapiek in IJsselland: meeste nieuwe positieve tests komen uit Zwolle

CHECK JOUW GEMEENTEEr zijn 6929 positieve tests geregistreerd in Oost-Nederland tussen gisterochtend en vanochtend. Dat zijn er ruim 1000 meer dan 24 uur eerder. De coronakaart kleurt dan ook een stuk donkerder, met name in IJsselland.

Er kwamen in IJsselland 2450 coronagevallen bij afgelopen etmaal. Dat aantal lag sinds 16 februari niet meer zo hoog. De gemeenten Zwolle en Olst-Wijhe tellen relatief de meeste nieuwe besmettingen. In de provinciehoofdstad bleken 733 mensen het virus onder de leden te hebben, de hoogste piek sinds 11 februari.

In Olst-Wijhe testten 94 in inwoners positief. Ook in omliggende gemeenten zoals Deventer (488), Raalte (188) en Dalfsen (121) werden relatief veel positief geteste inwoners geregistreerd. Staphorst is de enige gemeente in IJsselland met weinig nieuwe coronagevallen. Daar testten 45 inwoners positief tussen gisterochtend en vanochtend.

Brummen

In Noord- en Oost-Gelderland testten 3389 inwoners positief. Een etmaal eerder lag dat aantal nog op 2997. Ook voor deze veiligheidsregio geldt dat het aantal nieuwe coronagevallen sinds 16 februari niet meer zo hoog was. In deze regio registreerde Brummen (111) relatief de meeste positieve tests.

In absolute zin kwamen er in Apeldoorn de meeste coronagevallen bij: 670 in totaal. Heerde (56) en Oldebroek (66) vallen in positieve zin op in deze regio met relatief weinig nieuwe besmettingen.

Stabiel

In Flevoland ligt het aantal nieuwe besmettingen al dagen rond de 1000. Afgelopen etmaal waren het er 1090, 59 meer dan een dag eerder. Zeewolde (108) registreerde relatief de meeste coronagevallen, op Urk (10) testten juist weinig mensen positief.

Landelijke cijfers

Het aantal nieuwe coronagevallen neemt snel toe. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) registreerde afgelopen etmaal 74.325 positieve tests. Dat zijn er ruim 8000 meer dan een dag eerder. Het is het hoogste aantal positieve tests op een dag sinds 11 februari. Sinds carnaval en de nieuwe versoepelingen van de coronaregels neemt het aantal coronabesmettingen weer toe na een korte daling.

Ziekenhuisopnamen

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is van dinsdag op woensdag gestegen. Er liggen nu 1630 patiënten in het ziekenhuis die besmet zijn met het coronavirus, 44 meer dan een dag eerder. Voor de vierde dag op rij is het aantal opgenomen coronapatiënten omhooggegaan, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

IC

Op de intensive cares liggen 170 patiënten met corona, dat zijn er 13 meer dan op dinsdag. Het is de hoogste stijging sinds 5 februari, toen er 15 mensen op de ic bijkwamen met corona. Op de verpleegafdelingen bezetten 1460 coronapatiënten een bed, 31 meer dan een etmaal geleden.