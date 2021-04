KAART | Coronapiek in Olst-Wijhe, slechts twee lichtpuntjes in IJsselland

CHECK JOUW GEMEENTEEr zijn 640 positieve coronatests bijgekomen in deze regio tussen gisterochtend en vanochtend. Dat zijn er 57 minder dan een dag eerder. IJsselland valt in negatieve zin op: daar werden voor de derde keer deze week meer dan 200 positieve tests in één etmaal geregistreerd.

In februari testten in de veiligheidsregio IJsselland nooit meer dan 119 mensen positief in 24 uur. In maart lag het aantal al 8 keer boven de 200 coronagevallen in één dag en in de eerste dagen van april is nog geen gunstige trend te bespeuren. Afgelopen etmaal kwamen er 205 besmettingen bij.

Slechts twee gemeenten in IJsselland kleuren op de coronakaart niet oranje of rood. Raalte (24 positieve tests per 100.000 inwoners) en Kampen (28 positieve tests per 100.000 inwoners) vormen de lichtpuntjes in deze regio. De gemeente Olst-Wijhe kleurt voor de derde dag op rij rood op de kaart. In die periode kwamen er 46 coronagevallen bij waarvan 11 afgelopen 24 uur.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

In de regio Noord- en Oost-Gelderland kwamen afgelopen etmaal 296 coronabesmettingen bij: 99 minder dan een dag eerder. Sinds de tweede helft van maart worden daar dagelijks tussen 250 en 350 coronagevallen geregistreerd met enkele pieken rond of zelfs boven de 400. Ter vergelijking: in februari schommelde de aantallen tussen de 80 en de 200.

In de gemeenten Elburg (65), Nijkerk (60), Bronckhorst (58) en Nunspeet (57) kwamen er per 100.000 inwoners de meeste positieve tests bij tussen gisterochtend en vanochtend. Apeldoorn, dat gisteren nog rood kleurde op de coronakaart, is vandaag donkeroranje vanwege 58 positieve gevallen (35 per 100.000 inwoners).

Flevoland

De gemeenten in de provincie Flevoland zijn allen oranje op de kaart: dat betekent dat er minimaal 28 positieve tests per 100.000 inwoners zijn geteld. De verschillen zijn - in verhouding tot het aantal inwoners - onderling klein. In Dronten (39 per 100.000 inwoners) kwamen relatief de meeste besmettingen aan het licht, de minste op Urk (29 per 100.000 inwoners).

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ziekenhuisopnamen

Het aantal coronapatiënten in Nederland dat wordt behandeld op de intensive cares is met 29 gestegen naar 734. Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Gisteren was het aantal op de ic’s 705 en dat was voor het eerst sinds 11 januari dat dit aantal boven de 700 uitkwam.

Het totaal aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is ook gestegen. Momenteel behandelen ziekenhuizen 2348 mensen vanwege corona, gisteren was dat totaal 2330. Verpleegafdelingen behandelen momenteel 1614 coronapatiënten, dat zijn er minder dan vrijdag, toen waren dat er 1625.

Tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend zijn 31 coronapatiënten overleden. Dat zijn er meer dan vrijdag toen zeventien patiënten waren overleden.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.