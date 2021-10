KAART | Coronasituatie in Staphorst slechtste van heel Nederland: als enige gemeente donkerrood

CHECK JOUW GEMEENTENergens in Nederland is de coronasituatie vandaag zo slecht als in Staphorst. De gemeente heeft het hoogste aantal nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners en kleurt als enige van heel het land donkerrood op de coronakaart.

De teller staat vandaag op 185 nieuwe besmettingen in heel Oost-Nederland, dat waren er gisteren 183. De meeste daarvan komen we tegen in de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland: 74. Dit aantal is hoger dan op donderdag. In IJsselland zien we juist een daling: van 76 naar 63 nieuwe positieve tests. In Flevoland is het aantal met 48 nieuwe gevallen precies gelijk aan gisteren, valt te zien op het coronadashboard.

Donkerrood Staphorst

Staphorst is vandaag opnieuw de negatieve uitschieter en dan niet alleen in Oost-Nederland. Met 86,9 positieve tests per 100.000 inwoners is Staphorst namelijk de enige gemeente in heel Nederland die vandaag donkerrood kleurt op de coronakaart. Het gaat in absolute zin om 15 nieuwe besmettingen, evenveel als gisteren.

Andere gemeenten in ons land waar de coronasituatie slecht is zijn onder meer Neder-Betuwe en Dantumadiel met respectievelijk 44,6 en 42,2 positie tests per 100.000 inwoners, maar Staphorst zit daar dus nog ver boven.

Op de coronakaart zien we ook dat Ermelo ineens een stuk meer besmettingen per 100.000 inwoners meldt dan gisteren. Toen waren dat er 'slechts’ 3,7 en kleurde Ermelo grijs, maar vandaag is dat met 29,6 positieve tests per 100.000 inwoners donkeroranje. Nunspeet zit daar met 25 besmettingen per 100.000 in de buurt. In zes gemeenten in Oost-Nederland is er in de afgelopen 24 uur helemaal geen nieuwe positieve test bijgekomen. Dit gaat om Putten, Hattem, Heerde, Lochem, Brummen en Steenwijkerland.

Landelijk beeld

Het RIVM meldt dat er in heel Nederland 1741 nieuwe besmettingen bij zijn gekomen in het afgelopen etmaal. De meeste daarvan in Rotterdam. Daar kregen 120 inwoners te horen dat ze het coronavirus hebben opgelopen. Verder bleken 70 mensen uit Amsterdam en 65 mensen uit Den Haag het virus onder de leden te hebben. Heerlen registreerde 27 nieuwe gevallen en Utrecht, Arnhem en Almere elk 26. In 68 gemeenten was er geen enkele positieve test.

In onderstaande kaart is de situatie per gemeente te zien. Zo valt op te maken dat Staphorst vandaag als enige gemeente in heel Nederland donkerrood kleurt. (Deze kaart krijgt dagelijks een update):

Situatie in ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is opnieuw afgenomen. Momenteel verzorgen intensive cares en verpleegafdelingen nog 437 mensen. Dat zijn er 19 minder dan 24 uur geleden, zo blijkt uit de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Op de ic’s liggen vrijdag 132 coronapatiënten, acht minder dan een dag eerder. Het is de tiende dag op rij dat het aantal patiënten op de ic-afdelingen afneemt.

Reproductiegetal

Het aantal sterfgevallen steeg vandaag met zes. Dat wil niet zeggen dat zij allemaal op de afgelopen dag zijn overleden. In Oost-Nederland zijn geen nieuwe sterfgevallen gemeld. Het reproductiegetal is vrijdag iets omhoog gegaan, van 0,9 naar 0,93. Dat betekent dat honderd mensen die het coronavirus onder de leden hebben, gemiddeld 93 anderen besmetten. Zolang het cijfer onder de 1 zit daalt het aantal positieve tests, maar hoe dichter bij de 1, hoe langzamer die daling gaat.

