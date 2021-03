KAART | Coronavirus laait weer op in Oost-Nederland, geen zicht op verbetering in zwaar getroffen Zwartewaterland

Het aantal dagelijkse coronabesmettingen in de drie veiligheidsregio’s in Oost-Nederland neemt weer toe. De afgelopen 24 uur zijn er meer besmettingen bijgekomen dan in de 24 uur daarvoor. Ook landelijk is een toename in de cijfers waar te nemen. Negatieve uitschieter blijft de gemeente Zwartewaterland, met 83,8 positieve tests per 100.000 inwoners.

In het hele land constateerde het RIVM in de afgelopen 24 uur 4333 nieuwe coronabesmettingen. Dat zijn er 349 meer dan in de 24 uur daarvoor. In de drie veiligheidsregio’s in Oost-Nederland nam het aantal besmettingen toe naar in totaal 395. Een dag eerder lag dit aantal nog op 341 nieuwe besmettingen.

De grootste stijging was waar te nemen in Veiligheidsregio IJsselland. In IJsselland zijn er 133 nieuwe positieve tests bijgekomen, dat zijn er 39 meer dan in de 24 uur daarvoor.

In de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland kwamen er 199 nieuwe besmettingen bij. Dat zijn er 31 meer dan in de 24 uur daarvoor. Uitschieter in deze regio blijft de gemeente Epe, met 39,2 positieve tests per 100.000 inwoners.

In de Veiligheidsregio Flevoland zijn 63 nieuwe besmettingen gemeld, dat zijn er 16 minder dan in de 24 uur daarvoor. Het hoogste aantal besmettingen in Flevoland ligt de afgelopen 24 uur in de gemeente Zeewolde, met 39,7 positieve tests per 100.000 inwoners.

Donkerrood

Zwartewaterland is al dagenlang de koploper van Oost-Nederland als het gaat over het positieve aantal besmettingen per 100.000 inwoners. De gemeenten kleurt daardoor nog steeds donkerrood op de coronakaart. Het aantal positieve tests binnen de gemeente nam vandaag toe naar 83,8, gisteren ging het om 61,7 besmettingen per 100.000 inwoners.

Vijf gemeenten kleurden gisteren nog het veilige grijs op de coronakaart: Berkelland, Deventer , Hattem, Urk en Zeewolde. Vandaag is daar alleen Urk nog van overgebleven. Samen met nieuwkomer Lelystad werden in die twee gemeenten amper nieuwe besmettingen vastgesteld.

Ziekenhuisopnames

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is het afgelopen etmaal verder opgelopen. Het aantal opgenomen mensen met Covid-19 staat nu op 1963. 58 meer dan gisteren, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding.

Van hen liggen er 556 op de intensive care, twee minder vergeleken met een dag eerder. Op de verpleegafdelingen liggen nu 1407 coronapatiënten, een toename van 60. Gisteren nam het aantal opgenomen coronapatiënten toe met 54.

Volgens het coördinatiecentrum is het aantal coronapatiënten al een aantal weken redelijk stabiel. De verwachting is echter dat de Britse virusvariant de overhand krijgt, waardoor het aantal patiënten in de ziekenhuizen de komende periode stijgt.

Sterfgevallen

Het aantal sterfgevallen door corona steeg het afgelopen etmaal met 58. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden.

