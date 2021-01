KAART | Coronavirus verliest terrein in Oost-Nederland, spectaculaire afname in Flevoland

De daling van het aantal coronabesmettingen zet in Oost-Nederland door. In Flevoland is een spectaculaire afname te zien.

In Oost-Nederland werden het afgelopen etmaal 603 nieuwe besmettingen vastgesteld. Een dag eerder lag dit aantal nog op 657 positieve coronatests. Woensdag werden in Oost-Nederland respectievelijk nog 729 positieve tests gemeld in Oost-Nederland.

De regio IJsselland registreerde het afgelopen etmaal 189 positieve coronatests, dat zijn er elf minder dan gisteren. In Flevoland daalde het aantal coronabesmettingen spectaculair na een forse toename die gisteren werd geconstateerd. De teller bleef het afgelopen etmaal steken op 110 nieuwe besmettingen, terwijl er een dag eerder nog 160 besmettingen werden vastgesteld. Een afname van ruim dertig procent.

In Noord- en Oost-Gelderland nam het aantal besmettingen iets toe: 304 nieuwe coronagevallen. Dat zijn er acht meer dan een dag eerder werden vastgesteld.

Rode gemeenten

Het aantal donkerrode gemeenten nam vandaag ook af: van zeven naar zes. De gemeente Ommen kleurde de afgelopen dagen donkerrood maar gaat door een afname nu terug naar oranje. De gemeenten Rijssen-Holten, Hardenberg en Staphorst blijven net als de afgelopen dagen ook vandaag nog donkerrood gekleurd.

Staphorst is met 148,5 besmettingen per 100.000 inwoners opnieuw het slechtste jongetje van de klas in Oost-Nederland. Landelijk staat Staphorst derde als het gaat om besmettingsdichtheid. Alleen in de gemeenten Vaals in Limburg en Achtkarspelen in Friesland ligt de besmettingsdichtheid hoger.

De gemeenten in Flevoland deden goede zaken. In Zeewolde bleef het aantal positieve coronatests met vijf gelijk, maar verder werden in alle andere gemeenten in de polderprovincie minder positieve coronatests geregistreerd.

Landelijk

In het hele land zijn er tussen donderdagochtend en vrijdagochtend 6093 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat is vrijwel gelijk aan het gemiddelde van afgelopen week, toen in een doorsnee-etmaal 6166 positieve tests werden gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Gisteren meldde het RIVM ruim 6500 nieuwe gevallen en op eergisteren meer dan 6100.

Amsterdam telde wederom de meeste nieuwe coronagevallen. In de hoofdstad testten 271 inwoners positief. Rotterdam volgt met 172 vastgestelde besmettingen. In Den Haag kwamen 135 gevallen aan het licht, in Eindhoven 104 en in Tilburg 85.

In de afgelopen zeven dagen zijn 43.161 mensen positief getest, tegen bijna 54.000 de week ervoor. Nog een week eerder kwamen er ruim 61.000 meldingen binnen en de week daar weer voor zelfs bijna 80.000.

Sterfgevallen

Het aantal sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 96, tegen 88 op donderdag. Dat wil niet zeggen dat al die mensen in een periode van 24 uur zijn overleden. Wanneer een coronapatiënt overlijdt wordt dit soms pas na een tijdje doorgegeven.

Het totaalaantal coronagevallen kwam vrijdag boven de 900.000 uit. Sinds het begin van de uitbraak eind februari zijn 901.730 Nederlanders positief getest. Het werkelijke aantal besmettingen ligt waarschijnlijk hoger. Van 12.869 mensen is zeker dat ze aan het virus zijn overleden.

