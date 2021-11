KAART | Dagrecord aan besmettingen op Urk, ook in Elburg en Oldebroek is het raak

CHECK JOUW GEMEENTEOp Urk zijn er in een dag tijd 71 nieuwe coronabesmettingen geconstateerd. Een record, want nog nooit werden er op één dag zo veel nieuwe besmettingen geconstateerd in het vissersdorp. Over heel Oost-Nederland gezien nam het aantal besmettingen juist iets af.

In IJsselland, Flevoland en Noord- en Oost Gelderlandzijn in de afgelopen 24 uur 1320 nieuwe coronabesmettingen geconstateerd. Dat zijn er 53 minder dan een dag eerder. Op Urk werden verreweg de meeste besmettingen geconstateerd: 71. Dat komt neer op 334,5 per 100.000 inwoners.

Nog nooit werden er op Urk in een dag zo veel mensen positief getest op corona. In een week tijd kwamen er 327 nieuwe besmettingen bij in die gemeente. In elk geval vijf mensen uit Urk kwamen afgelopen week in het ziekenhuis terecht. Op Urk is de vaccinatiegraad relatief laag: 28 procent van de mensen van twaalf jaar en ouder is volledig gevaccineerd.

Om ervoor te zorgen dat mensen op Urk die niet gevaccineerd zijn de mogelijkheid houden om elkaar te ontmoeten bij de vereniging of bij het uitgaan, is er vanaf dit weekend een eigen locatie van Testen voor Toegang geopend.

Vuurrood

Veel andere gemeenten in Oost-Nederland kleuren net als Urk vuurrood op de coronakaart, maar hebben lang niet zo veel nieuwe besmettingen. Er zijn wel een aantal gemeenten die boven de 100 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners uitkomen, namelijk Zwartewaterland (100,8), Oldebroek (143,1), Elburg (145,1), Ermelo (125,9), Putten (119), Heerde (106,9), Voorst (125,1) en Rijssen-Holten (128,3.)

Hoogste aantal van het jaar

Het RIVM heeft tussen zaterdagochtend en zondagochtend 11.398 meldingen van positieve tests binnengekregen. Dat zijn er 609 minder dan zaterdag, toen er (bijgesteld) 12.007 positieve tests werden geregistreerd.

Zaterdag meldde het gezondheidsinstituut aanvankelijk iets meer coronabesmettingen, 12.024. Het was het hoogste aantal van dit jaar. Zowel donderdag als vrijdag werden ruim 10.000 gevallen geregistreerd. Het hoge aantal van zaterdag was overigens geen record: op een drietal dagen in december 2020 waren er meer geregistreerde positieve tests op een dag.

Forse toename ziekenhuisopnames

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is zondag verder gestegen, tot 1490. Dat zijn er 91 meer dan zaterdag en het hoogste aantal sinds 27 mei, toen er 1512 mensen in het ziekenhuis lagen die ziek waren door het coronavirus.

Uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) blijkt dat er zondag 305 mensen met Covid-19 op de intensive cares liggen. Dat zijn er 17 meer dan zaterdag. In totaal waren er 26 nieuwe opnames van coronapatiënten op de ic’s.

Op de verpleegafdelingen liggen nu 1185 coronapatiënten, 74 meer dan een dag eerder. In totaal werden er op de verpleegafdelingen 162 nieuwe coronapatiënten opgenomen.

