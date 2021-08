KAART | Dalende cijfers in Gelderland, in één Overijsselse gemeente juist flink meer nieuwe besmettingen

CHECK JOUW GEMEENTEIn tegenstelling tot de rest van Nederland zijn de coronacijfers in Oost-Nederland het afgelopen etmaal gedaald. In de drie veiligheidsregio’s werden 240 nieuwe gevallen gemeld, 37 minder dan gisteren. Zutphen heeft de dubieuze koppositie in de regio overgegeven aan Zwartewaterland.

In de regio IJsselland werden tussen woensdagochtend en vanochtend 10.00 uur wel meer positieve tests geregistreerd dan in de 24 uur daarvoor: van 65 naar 77. De veiligheidsregio telt met Zwartewaterland ook de enige roodgekleurde gemeente op de coronakaart van vandaag - en daarmee dus ook de regionale koploper.

Brummen

In Noord- en Oost-Gelderland daalden de besmettingscijfers juist. Daar werden 92 nieuwe gevallen gemeld, tegenover de 112 van gisteren. Opvallend is dat Zutphen, gisteren in de landelijke top 3, een halvering in de aantal positieve tests zag: van 16 naar 8. Buurgemeente Brummen is de enige gemeente in de regio die geen nieuwe coronagevallen registreerde.

In Flevoland werden 71 mensen positief getest, eentje minder dan in het etmaal hiervoor. Wel noteerde die regio het enige sterftegeval in Oost-Nederland: in Lelystad. Dat wil overigens niet zeggen dat die persoon ook daadwerkelijk in de afgelopen 24 uur is overleden.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Landelijke storing

In totaal werden het afgelopen etmaal 3402 nieuwe positieve gevallen gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Die cijfers zijn door een eerdere technische storing fors hoger dan gisteren (2836). Omdat de positieve tests nu alsnog zijn doorgegeven, ‘vallen de dagcijfers vandaag hoger uit dan werkelijk’.

Het gemiddelde daalt nog wel. In de afgelopen zeven dagen zijn 19.247 mensen positief getest, omgerekend zo’n 2750 per dag. Dat is het laagste niveau sinds 8 juli, bijna een maand geleden.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is ook iets toegenomen. Er liggen daar nu 673 patiënten met covid-19, waarvan 199 op de intensive care. ,,De covidbezetting op de ic volgt een stijgende trend, al lijken mogelijk de eerste tekenen van een omslagpunt zichtbaar”, laat het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) weten.

Daarnaast werden er elf nieuwe sterfgevallen gemeld, het hoogste aantal in bijna twee maanden tijd. Eén daarvan komt dus uit Lelystad. Overigens kan het vaak wel even duren voordat een overlijden wordt doorgegeven aan het RIVM. In totaal staat de teller nu op 17.850 overlijdens sinds de uitbraak van het virus.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.