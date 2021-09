KAART | Dalende lijn in Nunspeet, Ommen nu uitschieter met positieve coronatests

De rode en donker oranje kleuren ten teken van een hoge besmettingsgraad zijn verdwenen. Een groot deel van de coronakaart van het Stentor-gebied kleurt grijs, waaronder veel Veluwse gemeenten, Zwolle, Kampen en Dalfsen. Daar kwamen niet of nauwelijks nieuwe positieve corona-tests aan het licht in de afgelopen 24 uur. In een flink aantal gemeenten is de dalende trend ingezet.

In Lelystad en Noordoostpolder lijkt het aantal definitief gezakt. Eerder in de week was daar sprake van een hoog aantal coronabesmettingen. Nu zitten ze op 10 en respectievelijk 10,5 positieve tests per 100.000 inwoners. Dat zijn in absolute zin 8 en 5 geregistreerde positieve tests.

Ook Nunspeet heeft de dalende lijn ingezet. Kleurde de gemeente dinsdag nog donder rood met 60,7 besmettingen per 100.000 inwoners, gisteren waren dat er 42,8 en vandaag zit dat aantal op 14,3 positieve test per 100.000 inwoners. Dat komt in absolute aantallen neer op 4 nieuwe besmettingen.

In Putten is er eveneens sprake van een afname: 16,4 positieve tests per 100.000 inwoners terwijl het er gisteren nog 20 waren. Hetzelfde geldt voor Raalte (van 20 naar 15,5). Lochem en Zutphen zitten bijna op hetzelfde niveau (14,7 en respectievelijk 15,5).

Ommen noteerde woensdag nog helemaal geen nieuwe besmettingen, maar in de afgelopen 24 uur kwamen er 27,3 positieve tests per 100.000 inwoners bij. dat komt in absolute zin neer op 5 positieve tests.

Het RIVM heeft tussen woensdagochtend en donderdagochtend 2130 meldingen van positieve coronatests gekregen. Dat is ruim minder dan gisteren. Het gemiddelde daalt naar het laagste niveau sinds 7 juli: 2183. Het is de zesde achtereenvolgende dag waarop het gemiddelde daalt.

Het aantal gemelde sterfgevallen steeg met 7. Dat hun overlijden nu is geregistreerd, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn gestorven aan de gevolgen van de coronabesmetting. Het duurt soms even voordat het heengaan van een coronapatiënt is verwerkt en gemeld.

Friesland heeft Flevoland ingehaald en is nu de grootste brandhaard van het land geworden. In de afgelopen twee weken zijn meer dan 1800 Friezen positief getest, omgerekend 277 op elke 100.000 mensen. Dat is 9 procent meer dan op de kaart van vorige week. In Limburg en Zeeland is een lichte stijging te zien en in Drenthe blijft het aantal positieve tests gelijk. In de rest van het land daalt het aantal nieuwe gevallen ten opzichte van de vorige berekening. In Flevoland en Overijssel is de afname het grootst met ruim 9 procent.

Er zijn vandaag geen nieuwe opnames van Covid-patiënten in de Nederlandse ziekenhuizen. Het aantal mensen dat met coronaklachten in het ziekenhuis ligt is het afgelopen etmaal verder gedaald. Er liggen nu 580 mensen met coronaklachten in het ziekenhuis. Dat zijn er 20 minder dan gisteren. Van hen liggen er 202 mensen op de ic’s. Dat zijn er twee meer dan een dag eerder. Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Zorgmedewerkers op de verpleegafdelingen behandelen op dit moment 378 mensen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 22 minder dan woensdag en het is de eerste keer sinds 25 juli dat er minder dan 400 coronapatiënten in de klinieken liggen. Afgelopen etmaal werden er 49 mensen met coronaklachten opgenomen op de verpleegafdelingen.

