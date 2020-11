KAART | Dalende trend zet door in Oost-Nederland: nul besmettingen in Heerde, Raalte negatieve uitschieter

Wederom is aantal nieuwe coronagevallen in Nederland ten opzichte van gisteren flink gedaald. Het RIVM meldde tot maandagmorgen 4709 nieuwe besmettingen. Een dag eerder waren 5703 positieve coronatests bekendgemaakt; bijna duizend meer. Ook bij de veiligheidsregio’s in Oost-Nederland dalen de aantallen, hoewel een aantal gemeenten het nog niet goed doen.

In Urk werden bijvoorbeeld op zondag en maandag 14 besmettingen geteld. Gisteren waren dat er nog 19, ofwel: 90 per 100.000 inwoners. Ondanks de daling is het vissersdorp nog altijd het grootste zorgenkindje in verspreidingsgebied van deze krant.

Donker

Ook Rijssen-Holten valt al een aantal dagen in negatieve zin op. De gemeente zit deze maandag echter niet meer in de categorie met de donkerste kleur. Toch is er met 16 positief geteste mensen nog weinig reden tot optimisme.

Naast Urk valt vandaag vooral Raalte op in dit gebied. Die gemeente heeft ook al een aantal dagen achter elkaar met veel besmettingen te maken. Van zondag op maandag waren het er 22. Dat zijn er 58 per 100.000 inwoners.

De onderstaande kaart wordt automatisch geactualiseerd.

Het beeld van de veiligheidsregio’s IJsselland, Flevoland en Noord- en Oost-Gelderland is positief. Alle gebieden zien een afname in het aantal besmettingen vandaag. Vooral Noord- en Oost-Gelderland zakt hard; van 216 naar 146 besmette personen. In IJsselland is het aantal positieve tests 104, Flevoland telt er net als gisteren met 114 iets meer.

Grote steden

Van de grote steden kleurt Zwolle nog oranje. Apeldoorn en Deventer zitten een categorie lager. Lelystad heeft wat meer reden tot zorgen, met 29 positieve tests per 100.000 inwoners.

Steeds meer gemeenten hebben ook niet of nauwelijks besmettingen. Heerde valt bijvoorbeeld in positieve zin op, want daar zijn vandaag helemaal geen besmettingen geconstateerd.

Landelijk

De afgelopen week daalde het aantal positieve tests landelijk met gemiddeld 434 per dag. Op 30 oktober werden de meeste besmettingen genoteerd: 11.141. Het aantal besmettingen zit nu ongeveer op hetzelfde punt als op 7 oktober.

In de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond registreerde het RIVM het afgelopen etmaal de meeste positieve tests, in totaal 618. Midden- en West-Brabant telde 382 nieuwe gevallen, gevolgd door Utrecht (314). De regio’s Kennemerland en Haaglanden registreerden respectievelijk 300 en 286 nieuwe besmettingen.

De onderstaande kaart wordt automatisch geactualiseerd.

Bekijk hier onze video's over het coronavirus

