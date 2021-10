KAART | Dalfsen en Zwartewaterland voegen zich bij coronabrandhaard Staphorst

CHECK JOUW GEMEENTEStaphorst heeft als coronabrandhaard in de regio navolging gekregen van buren Dalfsen en Zwartewaterland. De drie gemeenten kleuren ook vandaag donkerrood op de coronakaart, met een hoog aantal positieve tests. Met ruim 318 positieve tests op 100.000 inwoners is Staphorst net als gisteren de landelijke uitschieter.

In Staphorst testten het afgelopen etmaal 55 mensen positief op corona, ongeveer net zoveel als de dag ervoor. De gemeente kent een lage vaccinatiegraad – 56 procent van de bevolking van 18 jaar en ouder is volledig gevaccineerd – en dat lijkt zich nu te wreken. Huisartsen in Staphorst zetten daarom vanaf vandaag zelf prikken, in de hoop dat percentage op te krikken.

Net als gisteren kleuren ook buurgemeenten Dalfsen en Zwartewaterland donkerrood. In Dalfsen testten 17 mensen positief, tegenover 21 een dag eerder. Het gaat om 58,8 positieve tests per 100.000 inwoners. In Zwartewaterland waren 22 mensen positief (96,4). Ook Rijssen-Holten past in dat rijtje.

Heerde is de enige gemeente in de regio waar de afgelopen 24 uur niemand positief werd getest. Een dag eerder viel de Veluwse gemeente ook al op met slechts één positieve test.

Toename in Gelderland

In de veiligheidsregio IJsselland testten het voorbije etmaal iets meer mensen positief dan de dag ervoor (209 tegen 204). Veel harder steeg dat aantal in de regio Noord- en Oost-Gelderland: daar ging het in totaal om 197 mensen, tegen 122 een dag eerder. Ook in Flevoland waren er meer (101) positieve tests dan een dag eerder (82). Alleen in Drenthe nam het af: 86 tegen 104 een dag eerder.

Landelijk heeft het RIVM 3389 meldingen van positieve tests ontvangen, 296 minder dan gisteren. Het is gebruikelijk dat dit getal lager is op maandag omdat men zich in het weekend minder laat testen. Het gemiddelde aantal tests stijgt juist wel omdat het aantal positieve tests van vorige week maandag lager was. In de afgelopen zeven dagen ontving het RIVM gemiddeld 3534 positieve tests per dag. De stijging van het gemiddelde aantal tests van de afgelopen weken zet hiermee door.

Ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten dat is opgenomen in de Nederlandse ziekenhuizen is afgelopen etmaal toegenomen met 57, de grootste stijging in één dag sinds 29 april. Op de verpleegafdelingen houden momenteel 464 coronapatiënten een bed bezet. Ziekenhuis Isala in Zwolle heeft al coronapatiënten moeten overplaatsen naar andere regio’s.

Er werden vandaag twee sterfgevallen gemeld. Die mensen hoeven niet per se in de afgelopen 24 uur te zijn overleden, want het duurt soms een tijdje voor een sterfgeval door corona wordt geregistreerd.

