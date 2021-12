KAART | Daling aantal besmettingen zet voorzichtig door, maar vlakt af

Noordoostpolder meeste besmettingen

Gisteren was Nijkerk koploper in de regio met 204,1 besmettingen per 100.000 inwoners. Vandaag is dat gedaald naar 137,6. De Noordoostpolder blijft zorgelijk: gisteren waren daar 1984,9 positieve testen, vandaag is dat omlaag gegaan naar 178,6. Daarmee is de Noordoostpolder de plek waar de meeste besmettingen zijn geregistreerd.

Het sterftegetal in de regio is dalend. In de veiligheidsregio IJsselland overleden gisteren 3 mensen aan corona, vandaag is dat 0. Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland had gisteren een piek van 13 sterfgevallen, terwijl meestal tussen de 1 en 4 mensen per dag aan corona overlijden. Vandaag meldt de veiligheidsregio 0 sterfgevallen. Ijsselland had gisteren drie sterfgevallen, vandaag 0, en Flevoland meldt vandaag 1 sterfgeval tegenover 0 gisteren.