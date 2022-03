KAART | Daling coronabesmettingen zet door, afname in hele regio zichtbaar

CHECK JOUW GEMEENTEHet aantal nieuwe coronabesmettingen in de regio daalt verder. In de afgelopen 24 uur werden in Oost-Nederland 3633 mensen positief getest op het coronavirus. Gisteren was dat aantal nog 4341, toen wel al een daling ten opzichte van de 5167 nieuwe besmettingen van donderdag.

Alle veiligheidsregio’s in het verspreidingsgebied van de Stentor tellen een lager aantal nieuwe coronagevallen dan een etmaal geleden. De grootste daling is zichtbaar in de veiligheidsregio waar ook de meeste nieuwe besmettingen zijn vastgesteld: Noord- en Oost-Gelderland. Daar werden in de afgelopen 24 uur 1767 mensen positief getest. Gisteren waren dit er 2098.

In veiligheidsregio IJsselland neemt het aantal nieuwe coronagevallen ook sterk af. Sinds gisteren zijn daar 1103 nieuwe besmettingen bijgekomen, 24 uur terug waren dit er nog 1387. Van de drie veiligheidsregio’s telt Flevoland de minste positieve tests: 763. Ook hierbij een daling ten opzichte van de 856 die gisteren in Flevoland werden gemeld.

Uitschieters

In een gemeente in Oost-Nederland komt het aantal nieuwe coronabesmettingen van de afgelopen 24 uur uit boven de 300 positieve tests per 100.000 inwoners. Het gaat hier om de gemeente Brummen met per 100.000 inwoners 368,7 positieve tests. In absolute aantallen komt dit neer op 77 besmettingen. Gisteren waren er in deze regio nog zeven gemeentes die boven de 300 uitkwamen.

Brummen wordt op afstand gevolgd door Steenwijkerland en Meppel. In Steenwijkerland zijn sinds gisteren 254,8 positieve tests per 100.000 inwoners gemeld, in Meppel 253. Respectievelijk gaat het hier in absolute aantallen om 113 en 87 besmettingen.

Nog altijd staat de gemeente Urk stijf onderaan het besmettingslijstje. In het vissersdorp werden in het voorbije etmaal 6 mensen positief getest. Relatief gezien 28,3 positieve tests per 100.000 inwoners. Naast Urk blijft ook Staphorst onder de 100. In Staphorst werden in de afgelopen 24 uur per 100.000 inwoners 92,7 positieve tests afgenomen. In totaal werd daar bij 16 mensen een coronabesmetting ontdekt.

Landelijk

Net als in de regio is ook op landelijk niveau een duidelijke daling in de besmettingcijfers te zien. Vandaag meldt het RIVM 28.130 nieuwe coronabesmettingen. Gisteren waren dit er bij 7000 meer, 35.024 om precies te zijn. Beide aantallen liggen onder het weekgemiddelde van 36.048

Op dit moment liggen in de Nederlandse ziekenhuizen in totaal 1906 patiënten met het coronavirus, waarvan 149 op de intensive care. Dit zijn er 6 meer dan een dag geleden. Op de reguliere afdelingen liggen 1757 coronapatiënten. Een stevige daling ten opzichte van gisteren, toen lagen er 1854 mensen met het coronavirus in de reguliere ziekenhuisbedden.

In de afgelopen 24 uur zijn er 20 mensen overleden aan de gevolgen van het coronvirus. Gisteren bezweken eveneens 20 mensen aan Covid-19.