KAART | Daling coronacijfers nu ook in Oost-Nederland ingezet, Urk staat er met afstand het beste voor

CHECK JOUW GEMEENTEIn het afgelopen etmaal zijn in heel Oost-Nederland minder coronabesmettingen gemeld dan een dag ervoor. Gisteren werden in deze regio nog meer nieuwe coronagevallen te gemeld dan 24 uur eerder, dit stak af tegen een landelijke dalende trend. Vandaag is de daling ook in Oost-Nederland zichtbaar.

Relatief gezien zijn in veiligheidsregio IJsselland de meest nieuwe besmettingen gemeld. Met 521,3 positieve tests op 100.000 inwoners laat IJsselland de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (478,3) en provincie Flevoland (360,3) achter zich.

In absolute aantallen liggen de dagcijfers het hoogst in de regio Noord- en Oost-Gelderland. Daar zijn in het afgelopen etmaal 3976 mensen positief getest op het coronavirus, in IJsselland werden 2788 coronagevallen gemeld en in Flevoland kregen 1543 een positieve testuitslag.

Alle drie de regio’s staan er in absolute zin beter voor dan gisteren. Toen telde Noord- en Oost-Gelderland nog 4872, IJsselland 3491 en Flevoland 1662 nieuwe besmettingen.

Opvallers

In positieve zin springt met name de gemeente Urk eruit. Daar zijn in de afgelopen 24 uur 44 personen positief getest op het coronavirus, dat staat gelijk aan 207,3 positieve tests per 100.000 inwoners. Daarmee is Urk de enige gemeente in deze regio die vandaag onder de 300 positieve tests per 100.000 inwoners uitkomt. Andere gemeenten die in de positieve zin opvallen zijn Brummen (311,2) en Lelystad (328,3)

De gemeente die er vandaag het slechtst voor staat ligt net als Urk in de provincie Flevoland. In Zeewolde zijn in het afgelopen etmaal per 100.000 inwoners 773,6 positieve tests afgenomen. Dit komt neer op 177 coronabesmettingen. Net als Zeewolde komt ook de gemeente Rijssen-Holten uit boven 700 positieve tests per 100.000 inwoners.

Landelijk

In heel Nederland zijn in de afgelopen 24 uur 70.410 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Dit is ruim 10.000 minder dan het totale aantal nieuwe coronagevallen van gisteren. De dagcijfers zitten ook ver onder het weekgemiddelde van 125.316, dit is daarentegen wel sterk beïnvloed door de RIVM-storing van eerder deze week.

Op dit moment liggen er 1471 mensen met het coronavirus in de ziekenhuizen. Gisteren waren dit in totaal nog 1540 coronapatiënten. Het totaal aantal ziekenhuisopnames is in de afgelopen 24 uur met 69 gevallen afgenomen. Op de reguliere afdelingen liggen nu 1295 mensen met een coronabesmettingen, een dag geleden waren dit er 1351. Op de intensive care liggen 176 coronapatiënten, dit zijn er 13 minder dan gisteren.

In de afgelopen 24 uur zijn 12 mensen bezweken aan de gevolgen van het coronavirus. Een dag geleden werden er 19 sterfgevallen gemeld.