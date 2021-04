KAART | Daling coronagevallen in regio, nu nog maar twee ‘koplopers’

CHECK JOUW GEMEENTEIn het afgelopen etmaal zijn er in Oost-Nederland 532 coronabesmettingen geconstateerd. Een daling ten opzichte van gisteren, toen het aantal nog op 661 lag. Ook het aantal donkerrode gemeenten is minder dan 24 uur eerder: dat waren er toen 6, nu zijn dat er 2: alleen Urk en Staphorst zijn nog de ‘koplopers’.

Alleen in de veiligheidsregio IJsselland vond 1 sterfgeval plaats; in Noord- en Oost-Gelderland en Flevoland waren dat er 0. Qua positief geteste inwoners noteerde IJsselland van die drie gebieden alleen een stijging: gisteren daalde het nog naar 131 personen, nu zijn dat er 196. In Noord- en Oost-Gelderland nam het flink af: van 324 gisteren naar 176 vandaag. Tot slot was in Flevoland ook een daling te zien van 206 naar 160 positieve tests.

Urk en Staphorst rood

Een etmaal eerder waren Brummen, Epe, Oldebroek, Noordoostpolder en Zeewolde nog donkerrood, maar vandaag laten die gemeenten betere cijfers zien. Urk kleurde gisteren donkerrood en doet dat vandaag weer. Staphorst voegt zich daarbij. In Urk testten 14 inwoners positief, tegenover 0 sterfgevallen. In Staphorst lag dat aantal op 12 positieve tests. Ook daar vonden geen sterfgevallen plaats. Heerde blijft het goed doen en kleurt net als gisteren grijs. Ook in Elburg zijn de cijfers vandaag positief.

Landelijk lagen de sterfgevallen vandaag hoger dan een etmaal eerder: van 22 naar 27. Dat betekent niet per se dat deze patiënten in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Wanneer een coronapatiënt sterft, wordt dit soms pas een tijdje later geregistreerd. Tussen maandag- en dinsdagochtend waren er landelijk overigens 6871 nieuwe coronagevallen. Dat zijn er 302 minder dan maandag, toen waren het er 7173. Aanvankelijk waren dat er 7187, maar dat werd later op de dag naar beneden bijgesteld.

Hoger dan vorige week

Het aantal coronagevallen ligt wel hoger dan vorige week dinsdag. Toen werden zo’n 130 positieve tests minder gemeld. Het RIVM heeft in de afgelopen zeven dagen 53.981 positieve testresultaten geregistreerd. Dat komt neer op gemiddeld 7712 nieuwe gevallen per dag.

Ziekenhuizen

Het totaal aantal opgenomen COVID-patiënten in Nederland bedraagt 2653. Dat is 109 meer dan de vorige dag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Daarvan liggen er 823 op de IC, een stijging van 10 patiënten. Vandaag zijn 385 nieuwe COVID-patiënten opgenomen in de Nederlandse ziekenhuizen, 153 meer dan op maandag. 58 van die personen werden opgenomen op de IC, gisteren waren dat er 44.

