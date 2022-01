KAART | Daling nieuwe besmettingen in Oost-Nederland, maar aantal gevallen ligt hoger dan weekgemiddelde

CHECK JOUW GEMEENTEIn Oost-Nederland zijn het afgelopen etmaal 1464 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat is minder dan gisteren, maar net iets meer dan vrijdag. Het aantal coronagevallen ligt in de regio's Noord- en Oost-Gelderland en Flevoland hoger dan het weekgemiddelde. Er werd 1 sterfgeval gemeld in Oost-Nederland.

Flevoland zag als enige veiligheidsregio een stijging het aantal besmettingen: de afgelopen 24 uur werden er 499 nieuwe gevallen gemeld, een dag eerder waren dat er 446. De polder springt er dan ook uit in negatieve zin. In de gemeente Dronten werden 130,9 positieve tests per 100.000 inwoners geregistreerd, wat in absolute aantallen neerkomt op 55 mensen. Ook in Noordoostpolder werden relatief veel nieuwe coronagevallen gemeld: 121,9, absoluut 58 personen.

De koplopers in Oost-Nederland zijn de gemeenten Zwartewaterland (149, absoluut 34) en Nijkerk (137,6, absoluut 60). Gisteren waren Voorst, Putten en Elburg de uitschieters in Oost-Nederland, maar in deze gemeenten is het aantal gemelde de coronabesmettingen afgenomen. Het enige sterfgeval in Oost-Nederland werd gemeld in de regio IJsselland.

Het weekgemiddelde ligt in Noord- en Oost-Gelderland op 557 besmettingen per etmaal, in Flevoland is dat 394. Dat betekent dat het aantal nieuwe gevallen in beide regio's vandaag dus hoger ligt dan het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen. IJsselland kent een weekgemiddelde van 354 besmettingen per dag.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Landelijke cijfers

Landelijk gezien blijft het aantal nieuwe coronabesmettingen stijgen. Afgelopen etmaal zijn er 17.531 positieve tests geregistreerd, ruim boven het gemiddelde van de afgelopen week. De toename werd verwacht, omdat de nieuwe omikronvariant van het coronavirus dominant is geworden.

In de afgelopen zeven dagen kreeg het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 101.051 meldingen van positieve tests. Gemiddeld komt het neer op 14.436 positieve tests per dag. Dat gemiddelde stijgt voor de vijfde dag op rij.

In Amsterdam zijn 1089 positieve tests geregistreerd. In Rotterdam kregen 995 inwoners te horen dat het coronavirus bij hen is aangetroffen. Daarna volgen Den Haag (443), Utrecht (397) en Haarlem (280)

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ziekenhuisopnames

Het aantal coronapatiënten dat in een ziekenhuis wordt behandeld is vijftien hoger dan een dag eerder, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Het zijn er volgens de cijfers nu 1675, zaterdag waren dat er 1660.

Het aantal patiënten op de intensive care is drie hoger dan zaterdag, op verpleegafdelingen liggen twaalf mensen meer. In totaal liggen nu 462 coronapatiënten op de ic’s in Nederland en 1200 op een verpleegafdeling. Verder liggen er 13 patiënten op een ic in het buitenland.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.