KAART | Daling nieuwe coronagevallen in regio, nu nog maar twee ‘koplopers’

Jongeren lijden zwaarder onder coronacri­sis dan een jaar geleden: ‘We zitten elkaar thuis in de weg’

8 april Jongeren hebben steeds meer te lijden onder de voortslepende coronacrisis. Middelbare scholieren in Gelderland geven hun leven momenteel het rapportcijfer 6,6 waar dat in mei 2020 nog een 7,3 was. Overijsselse jongeren zijn online contacten helemaal beu.