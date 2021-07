KAART | Daling positieve coronatesten in Oost-Nederland zet door, Hattem en Brummen uitgezonderd

CHECK JOUW GEMEENTEDe daling van het aantal nieuwe coronabesmettingen in Oost-Nederland zet door. Gisteren waren er bijna 500 nieuwe meldingen van positieve coronatesten en vandaag zijn dit er nog 385. Relatief de meeste besmettingen zijn in de gemeenten Hattem en Brummen. In Heerde, Urk en Ommen testte niemand positief.

In Oost-Nederland is vooral de daling in de Veiligheidsregio IJsselland fors. Het aantal positieve tests zakt daar van 143 naar 88. Ook in de veiligheidsregio Flevoland daalt het aantal mensen dat positief is getest op het coronavirus flink (van 145 naar 105). In Noord- en Oost Gelderland (van 202 naar 192) is echter een minder grote daling te zien.

Uitschieters in twee gemeenten

Dat komt vooral doordat Nijkerk, Apeldoorn, Elburg, Brummen en Hattem donkeroranje kleuren op de coronakaart. Hattem (49,1 positieve tests per 100.000 inwoners) en Brummen (53,1 positieve test per 100.000 inwoners) steken boven de andere gemeenten uit. In Brummen waren gisteren ook al relatief veel positieve testen, terwijl er in Hattem toen amper inwoners positief waren getest.

In de hele regio kleurt op dit moment geen enkele gemeente donkerrood. Gisteren waren er nog veel nieuwe coronabesmettingen in Zeewolde, maar vandaag zijn er weinig nieuwe positieve testen bijgekomen in deze gemeente. Op Urk en in Heerde en Ommen zijn de afgelopen 24 uur helemaal geen nieuwe positieve coronatesten geregistreerd.

Landelijk

In het hele land zijn er ook minder coronabesmettingen te zien. Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) meldt vandaag 5323 nieuwe coronabesmettingen. Gisteren ging het om 6425 nieuwe besmettingen, dat waren er iets meer dan donderdag (6274).

Vorige week zaterdag meldde het RIVM nog ruim 11.076 nieuwe besmettingen. Het zevendaags gemiddelde, dat begin deze week piekte op ruim 10.000, is nu afgenomen tot 7255 gevallen per dag. Dat zijn er nog altijd veel meer dan een paar weken geleden.

Volgens de cijfers van zaterdag zijn vier mensen overleden nadat ze besmet waren geraakt. Vrijdag werden drie sterfgevallen gemeld. Sterfgevallen worden vaak pas iets later doorgegeven door de GGD’s, dus het gaat niet per se om mensen die in de afgelopen 24 uur zijn overleden.

Met het aantal besmettingen gaat het beter, maar in de ziekenhuizen is er minder goed nieuws. Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen is in het hele land gestegen tot 504. Dat zijn er 27 meer dan gisteren, toen er 477 mensen met corona in het ziekenhuis lagen. In Oost-Nederland waren er in de regio Noord- en Oost-Gelderland vier nieuwe ziekenhuisopnames, in de regio IJsselland drie en in Flevoland slechts één.

In het hele land liggen de meeste zieken op de verpleegafdeling, namelijk 388 mensen, 18 meer dan een dag eerder. Er liggen 116 coronapatiënten op de intensive care, dat zijn er 9 meer dan vrijdag.

