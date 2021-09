KAART | Daling van het aantal coronabesmettingen blijft doorzetten: bijna weer op het niveau van voor vierde golf

CHECK JOUW GEMEENTEDe daling van het aantal positieve coronatesten zet door. 141 mensen testen in de regio's Noord en Oost Gelderland, IJsselland en Flevoland positief. Dat zijn er minder dan vrijdag, toen er 153 mensen besmet bleken met corona. Geen grote uitschieters vandaag. Nunspeet scoort nog steeds aan de hogere kant in de regio, en laat net weer een paar meer besmettingen zien.

In Noord en Oost Gelderland waren er 69 gemelde positieve testen. Dat is meer dan het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen (56), en meer dan gisteren, toen zich 64 mensen lieten noteren. 5,4 procent van de GGD-testen was positief.

IJsselland halveert

IJsselland valt positief op. Er zijn deze 25e september 24 gemelde positieve testen, en daarmee is het aantal meer dan gehalveerd ten opzichte van gisteren. Woensdag waren er 52 positieve testuitslagen, donderdag 49, vrijdag waren het er 50. 5,9% van de GGD-testen was positief.

Flevoland steeg iets in vergelijk met vrijdag (39). Vandaag waren er 48 gemelde positieve testen. Dat aantal is overigens gelijk aan het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen (48). 6,7% van de GGD-testen was positief. Lelystad was de grootste leverancier van besmettingen.

Het aantal nieuwe coronagevallen landelijk daalt verder en verder. Tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend zijn 1625 positieve tests geregistreerd. Daardoor daalt het gemiddelde voor de vijftiende achtereenvolgende dag.

Vorige week zaterdag meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) iets meer dan 2000 positieve tests, de zaterdag ervoor ruim 2200 en nog een zaterdag eerder waren er meer dan 2700 nieuwe gevallen.

In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 11.743 positieve tests. Gemiddeld komt dat neer op 1678 nieuwe gevallen per dag. Dat is het laagste niveau sinds 7 juli, het begin van de vierde golf.

Het aantal sterfgevallen steeg met twee. Dat wil niet zeggen dat deze mensen afgelopen dag zijn overleden, het duurt soms even voor het overlijden van een coronapatiënt wordt geregistreerd. In de afgelopen zeven dagen kreeg het RIVM 38 meldingen over gestorven coronapatiënten, gemiddeld ruim vijf per dag. Dat aantal ligt iets lager dan de voorgaande dagen, maar dat wil niet zeggen dat het sterftecijfer daalt.

In de Nederlandse ziekenhuizen liggen momenteel 470 coronapatiënten. Dat zijn er 21 minder dan vrijdag, zo valt op te maken uit cijfers die het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) naar buiten heeft gebracht.

Op de intensive cares liggen 173 patiënten met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er twee minder dan een dag eerder. Op de verpleegafdelingen kwamen sinds vrijdag 19 bedden vrij. Daar liggen nu 297 patiënten.

Vrijdag zakte voor het eerst sinds 23 juli het aantal opgenomen patiënten onder de 500. Het aantal bezette bedden op de verpleegafdelingen is zelfs sinds 19 juli niet zo laag geweest.

