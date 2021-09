KAART | Dankzij Flevoland noteert Oost-Nederland een stuk minder positieve tests (maar deze gemeente is haar reeks van clean sheets kwijt)

Op vrijdag zijn er minder positieve testuitslagen te melden in Oost-Nederland. De daling ten opzichte van de 171 van donderdag brengt deze regio weer terug naar het niveau van eerder deze week (woensdag: 148). Het gaat vandaag om 153 positieve testuitslagen.

Flevoland

En die daling is bijna geheel te danken aan de veiligheidsregio Flevoland. Met de 39 positieve testuitslagen van vandaag noteert die regio het laagste aantal sinds 7 juli (toen: 27), waarna het Dansen met Janssen-debacle zichtbaar werd in de veel hogere getallen.

Het aantal van vrijdag is fors lager dan dat van donderdag (55) en ook dan het aantal van de afgelopen zeven dagen (50). Met de score van vandaag krijgt Flevoland de kritieke signaalwaarde van 7 per 100.000 inwoners in zicht: de score van vandaag is namelijk 9,1.

Aangezien Lelystad een fors aandeel had in de positieve testuitslagen en de andere gemeenten (op Almere na) de afgelopen dagen slechts enkele besmettingen noteerden, moet de daling in elk geval deels uit de hoofdstad komen. En dat klopt: van 22 donderdag gaat Lelystad vrijdag naar 14. De Noordoostpolder, Urk en Zeewolde hebben 1 positieve testuitslag, Dronten 2.

Noord- en Oost-Gelderland

Aan de andere kant van het Drontermeer en het Veluwemeer is de daling iets zuiniger. De veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland meldt vrijdag 64 positieve testuitslagen, tegenover de 67 van donderdag. Het vrijdagse aantal ligt nog altijd ruim boven het zevendaags gemiddelde (54). Kijken we naar het aantal positieve testuitslagen per 100.000 inwoners, dan zit deze veiligheidsregio vandaag nog boven de kritieke grens van 7 (7,7), maar over de afgelopen dagen blijft ze eronder (6,5).

De grote gemeente Apeldoorn zorgt met 16 positieve testuitslagen voor een kwart van dit Gelderse totaal. Maar de allergrootste verrassing is te melden op de Veluwe. Nee, het is niet dat Heerde en Ermelo nul positieve testuitslagen melden, het is die ene positieve testuitslag in Hattem.

Die gemeente noteerde al dertien dagen op rij geen nieuwe positieve testen. Hattem was daardoor bovendien de enige gemeente met een gemiddelde van nul over zeven dagen. De Veluwse gemeente moet haar reeks nu van voren af aan gaan opbouwen. Hoe moeilijk dat is, blijkt wel uit de huidige cijfers. Heerde gaat nu in de hele regio van de Stentor namelijk op kop met twee dagen op zonder positieve testuitslagen.

IJsselland

Een grote en een kleine daling bij de twee buren, maar de veiligheidsregio IJsselland is ook vandaag weer stabiel. Woensdag waren er 52 positieve testuitslagen, donderdag 49, vrijdag zijn het er 50. Door een aantal dagen met lagere scores blijft IJsselland wel boven het eigen zevendaags gemiddelde (41). Dat schiet per 100.000 inwoners nu ook boven de kritieke signaalwaarde van 7 (vandaag: 7,6), die score is voor vrijdag 9,3.

Zwolle blijft met 16 (donderdag: ook 16) een groot deel van de positieve testuitslagen leveren. Ommen ging donderdag van 0 naar 8, maar daalt vandaag weer naar drie; de donkere kleur op de kaart is slechts het gevolg van het relatief lage inwonertal. Dalfsen redt vandaag de Overijsselse eer als het gaat om de nul.

Landelijk: wéér honderd positieve tests minder

Noteerde Nederland als geheel gisteren al bijna honderd positieve testuitslagen minder dan de dag ervoor, op vrijdag gaan er nog eens meer dan honderd af: 1718 tegenover de 1841 van donderdag. Gemiddeld gezien daalt het aantal positieve testuitslagen ook: over de afgelopen zeven dagen was het daggemiddelde 1738 (waar het aantal van vandaag onder ligt). Het aantal over de week daar weer voor lag bovendien nog eens 17 procent hoger.

Ziekenhuisbezetting onder de 500

In de ziekenhuizen wordt vandaag een belangrijke mijlpaal bereikt. Voor het eerst sinds 23 juli liggen er minder dan 500 coronapatiënten in een ziekenhuis. In totaal gaat het om 491 mensen (gisteren: 513), van wie er 175 op een intensive care liggen (donderdag: 183). Gisteren werden er nog 12 overlijdens gemeld, dat was toen betrekkelijk hoog. Vandaag staat het aantal gemelde overlijdens op 3.

De veiligheidsregio’s van de Stentor noteren twee nieuwe ziekenhuisopnamen: in zowel Flevoland als IJsselland 1. Geen van de regio's meldde op vrijdag een nieuw overlijden.

