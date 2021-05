KAART | De coronacijfers maken vandaag een duikeling in deze regio (maar lang niet overal)

CHECK JOUW GEMEENTEDe besmettingscijfers in deze regio maken vandaag een forse duikeling. Toch geldt dat bepaald niet voor alle gemeenten op de kaart in Oost-Nederland. Inwoners van de Achterhoek kunnen in elk geval wel opgelucht ademhalen.

De dalende cijfers zijn een opsteker voor iedereen die hoopt dat de coronamaatregelen heel snel een feit in geschiedenisboekjes zijn. Dat zal nog even duren en niemand weet hoe lang precies. Juist vandaag besloot het kabinet om na de recente ‘terrasmaatregelen’ een pas op de plaats te maken. Verder versoepelen is niet verstandig, vooral vanwege de druk op de zorg.

De regionale coronakaart laat zien gemiddeld genomen vandaag de druk wat afneemt op de ketel wat besmettingen betreft. Vooral in de Achterhoek gaat het vandaag een stuk beter, na een opvallende opleving van het virus een dag eerder.

Stijgers en dalers

Dat is terug te zien in de coronagetallen van de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (GGD NOG), waar de Achterhoek bij hoort. De gemeenten in die Gelderse veiligheidsregio noteerden in 24 uur tijd bij 200 inwoners nieuwe coronabesmettingen: flink minder dan een dag eerder. Toen waren er 376 nieuwe gevallen. De gemeenten in de veiligheidsregio IJsselland zagen juist wat meer besmettingen, Flevoland zag een daling.

Die drie regio’s samen schreven 466 nieuwe besmettingsgevallen bij. Een dag eerder waren dat er 684. In totaal voor deze regio dus een opsteker. Die getallen zijn terug te vinden op het ‘coronadashboard’ van het RIVM.

Bekijk jouw gemeente

Hieronder kan je zien hoe de vlag erbij hangt in jouw gemeente. Klik op jouw gemeente om de dagcijfers over de afgelopen 24 uur te zien. Let op: deze kaart wordt elke 24 uur automatisch ververst. De getallen die je in dit verhaal leest, komen na verloop van tijd niet overeen met de inhoud van de kaart hieronder. Ze blijven wel actueel vanaf vandaag (zaterdag 1 mei) tot in de loop van de zondag.

De afgelopen zeven dagen waren er gemiddeld 7027 bevestigde besmettingen per dag. Het weekgemiddelde was de afgelopen veertien dagen niet zo laag. Het aantal gemelde sterfgevallen was het afgelopen etmaal 21.

Tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend registreerde het RIVM in het hele land 5836 nieuwe coronabesmettingen. Sinds het begin van de uitbraak zijn nu 1.502.562 Nederlanders positief getest.

In de Nederlandse ziekenhuizen liggen zaterdag 2638 patiënten met Covid-19. Dat zijn er 68 minder dan gisteren, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Na zes achtereenvolgende dagen van stijging is voor het eerst weer sprake van een daling van het aantal opgenomen coronapatiënten.

