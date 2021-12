KAART | December begint met daling van nieuwe besmettingen in Oost-Nederland, maar er is wel een kanttekening

CHECK JOUW GEMEENTEIn Oost-Nederland zijn vandaag minder nieuwe coronabesmettingen vastgesteld dan gisteren, een verschil van ruim 300. In alle drie de veiligheidsregio’s gingen de aantallen op deze eerste dag van de maand december naar beneden, maar bij die cijfers moet wel een kanttekening worden geplaatst. Door een storing bij het RIVM vallen de nieuwste cijfers waarschijnlijk lager uit dan anders het geval was geweest.

In totaal staat de teller in deze regio vandaag op 1749 nieuwe positieve tests, gisteren lag dat aantal nog op 2070. De meeste nieuwe gevallen komen aan het licht in de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland: 807. In IJsselland gaat het om 534 nieuwe positieve tests en in Flevoland om 408.

Uitschieters

De gemeenten Berkelland en Zeewolde zijn de negatieve uitschieters op de coronakaart met de meeste besmettingen per 100.000 inwoners. In Berkelland gaat het om 161, 9 positieve tests per 100.000 inwoners en in Zeewolde om 161,7. In absolute zin meldt Berkelland 72 nieuwe besmettingen en Zeewolde 37. In totaal kleuren twintig gemeenten in Oost-Nederland nu donkerrood op onderstaande coronakaart.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Er zijn ook gemeenten waar de coronasituatie iets minder zorgelijk is. In deze regio gaat dat bijvoorbeeld om Deventer en Oldebroek met respectievelijk 48,4 en 46,3 positieve tests per 100.000 inwoners. Zij kleuren daarmee geel op de kaart. In absolute zin noteert de gemeente Ommen vandaag het minste aantal nieuwe besmettingen, dat zijn er 12.

In heel Nederland zijn er slechts drie gemeenten waar helemaal geen nieuwe coronagevallen zijn gemeld. Dit zijn de eilanden Ameland, Schiermonnikoog en Vlieland.

Storing bij RIVM

Bij de cijfers van vandaag moet wel een kanttekening worden geplaatst vanwege een storing bij het RIVM. Door die storing is het aantal positieve coronatests in heel Nederland gezakt tot onder de 20.000, voor het eerst in meer dan twee weken. Er zijn 18.588 nieuwe gevallen geregistreerd. Hoeveel het er zouden zijn geweest zonder de storing, weet het RIVM niet.

De problemen zitten in het RIVM-systeem waar de meldingen binnenkomen. Dit kan betekenen dat het cijfer morgen wordt aangepast wanneer de positieve tests alsnog zijn verwerkt.

In Amsterdam kregen 629 inwoners te horen dat ze het coronavirus onder de leden hebben. Rotterdam telde 605 nieuwe gevallen en Den Haag 406. Daarna volgen Tilburg (380), Eindhoven (343), Breda (232), Den Bosch (225) en Utrecht (224).

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Daling in ziekenhuizen

Na zes aangesloten dagen van stijgingen is het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen vandaag gedaald. In totaal zijn er nu 2768 coronapatiënten opgenomen. Dat zijn er 77 minder dan dinsdag, zo blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op de verpleegafdelingen liggen momenteel 2181 coronapatiënten, 69 minder dan een dag eerder. Op de intensive cares nam het aantal mensen met COVID-19 af met 8 tot 587. Het is de eerste keer in bijna 2 maanden dat op een dag zowel de ic-bezetting als de kliniekbezetting daalt.

Sterfgevallen: Lochem valt op

Het aantal sterfgevallen steeg vandaag met 45. Dat is ongeveer vergelijkbaar met het niveau over de afgelopen dagen. Dat het overlijden van deze mensen nu is gemeld, wil niet zeggen dat ze in de afgelopen dag zijn overleden. Onder de 45 coronadoden zijn tien inwoners uit Oost-Nederland, waaronder drie uit Lochem.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.