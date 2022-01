KAART | Derde piekdag op rij in Deventer, relatief weinig positieve tests in Flevoland

CHECK JOUW GEMEENTEIn Oost-Nederland hebben het afgelopen etmaal 2355 inwoners een positieve testuitslag gekregen van de GGD. Gisteren was dit aantal wat hoger (2441). Deventer viel in negatieve zin op met een derde piekdag op rij, in Flevoland zijn de cijfers relatief gunstig.

In de polder bleven de meeste gemeenten onder de 100 positieve tests per 100.000 inwoners. Lelystad vromt de uitzondering. Hier nam het aantal positieve uitslagen behoorlijk toe ten opzichte van een dag eerder: van 98 positieve testen per 100.000 inwoners naar 122,8 positieve testen per 100.000 inwoners.

In de volledige veiligheidsregio Flevoland werden 496 gevallen van corona geconstateerd. Gisteren waren dit er 616. In de gemeente Noordoostpolder waren de minste besmettingen per 100.000 inwoners. Absoluut gezien kregen hier 26 mensen een positieve uitslag.

Piek in Deventer

In IJsselland kwamen 730 nieuwe besmettingen aan het licht. Gisteren waren dit nog 627. Omgerekend kregen 137 per 100.000 inwoners deze uitslag te horen. Zwartewaterland had met 43 positieve tests relatief de meeste besmettingen: 188 per 100.000 inwoners. Staphorst (31) volgt op een tweede plaats met 180 positieve testen per 100.000 inwoners.

Daarna volgt Deventer (141) met 139 besmettingen per 100.000 inwoners. Het is al de derde dag op rij dat deze gemeente een hoog aantal positieve tests registreert. Zondag waren het er 143 in absolute zin, gisteren 131.

In de veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland kregen 1129 mensen een positieve test te verwerken. Gisteren waren dit er nog 961 positieve testen. Harderwijk telde relatief de meeste nieuwe besmettingen: 93 in totaal, 191 per 100.000 inwoners. Oldebroek (44) meldde er 185 per 100.000 inwoners, in Bronckhorst waren het er 63, omgerekend 175 per 100.000 inwoners.

Weekcijfers

Elke dinsdag maakt het RIVM de weekcijfers bekend voor de Veiligheidsregio’s. Deze week zijn er 4564 positieve testen gemeld in de regio IJsselland. Een forse stijging. Op 4 januari waren dit nog 2465 positieve testen.

Ook de regio Noord- en Oost Gelderland verdubbelt bijna met 7381 gemelde positieve testen. Op 4 januari waren dit er nog 4445. Flevoland stijgt iets minder hard, van 2792 positieve testen in de week vóór 4 januari tot het aantal van 4004 positieve testen op 11 januari.

Landelijk

Afgelopen etmaal zijn er landelijk 29.107 mensen positief getest op het coronavirus. Dat is hoger dan het gemiddelde van de afgelopen week (27.285). Het reproductiegetal -dit is het getal dat aangeeft hoe snel het virus om zich heen grijpt- is 1,26, 0,09 hoger dan de waarde van 23 december. De Delta-variant is dominant, 71,9 procent van de positief geteste Nederlanders heeft deze coronavariant. Omikron volgt op de voet met 28,1 procent.

