KAART | Derde piekdag op rij in Rijssen-Holten, welkome meevaller in Gelderse gemeenten

CHECK JOUW GEMEENTEEr zijn 1890 mensen positief op corona getest in de veiligheidsregio’s IJsselland, Flevoland en Noord- en Oost-Gelderland tussen gisterochtend en vanochtend. Dat zijn er 288 minder dan een etmaal eerder. Dat is vooral te danken aan de regio Noord- en Oost-Gelderland.

In die veiligheidsregio testten afgelopen etmaal 787 inwoners positief. Dat is fors lager dan de voorgaande vier dagen. Toen lag dit aantal telkens boven de duizend: 1017, 1180, 1175 en 1023. Het gemiddelde over de afgelopen week in Noord- en Oost-Gelderland is 997 besmettingen per 24 uur.

Dit gebied kleurt logischerwijs minder donker op de coronakaart dan de laatste dagen het geval was. Apeldoorn doet het met 70 besmettingen per 100.000 inwoners relatief goed ten opzichte van de rest van de regio én van Nederland. In absolute zin testten in Apeldoorn 115 mensen positief tussen gisterochtend en vanochtend.

In de Stentor-regio van Noord- en Oost-Gelderland noteren 9 gemeenten meer dan 100 besmettingen per 100.000 inwoners. Nunspeet (38 in absolute zin) doet het met 136 per 100.000 inwoners het beroerdst, gevolgd door Putten (31) met 127 per 100.000 inwoners.

IJsselland

In IJsselland bleken afgelopen 24 uur 645 inwoners het coronavirus onder de leden te hebben. Dat is meer dan gisteren (496), maar wijkt amper af van het gemiddelde over de afgelopen 7 dagen: 632. Net als voorgaande dagen noteren Deventer (73 per 100.000 inwoners) en Ommen (88 per 100.000 inwoners) relatief weinig nieuwe besmettingen.

Ten oosten van Deventer is de coronasituatie minder rooskleurig. Buurtgemeente Rijssen-Holten registreert, net als voorgaande dagen, de meeste positieve tests per 100.000 inwoners in de Stentor-regio: 241. In absolute zin gaat het om 92 vastgestelde besmettingen. De piek van de twee dagen ervoor (97 en 114 positieve tests) houdt dus aan in Rijssen-Holten, waar 79 procent van de volwassenen is gevaccineerd.

Flevoland

In de polder is het aantal nieuwe besmettingen licht afgenomen ten opzichte van een etmaal eerder. In Flevoland testten 458 mensen positief ten opzichte van 538 de dag ervoor. Het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen is 533 vastgestelde besmettingen per 24 uur.

Provinciehoofdstad Lelystad kleurt, net als de afgelopen tien dagen, donkerrood op de coronakaart. Daar testten 85 mensen positief: 107 per 100.000 inwoners. Ook de Noordoostpolder is donkerrood vanwege 52 besmettingen (110 per 100.000 inwoners).

Dronten doet het relatief het best het afgelopen etmaal in de Stentor-regio. Die gemeente registreerde 55 besmettingen per 100.000 inwoners. In absolute zin gaat het om 23 positieve tests.

Landelijk beeld

Het RIVM registreerde 22.274 positieve coronatests in heel Nederland afgelopen etmaal. Dat is iets lager dan vorige week donderdag en daardoor zakt het gemiddelde. Dat is voor het eerst sinds 30 september. Het is wel de tiende dag op rij met meer dan 20.000 nieuwe gevallen. In de afgelopen zeven dagen zijn 155.523 besmettingen vastgesteld. Gemiddeld komt het neer op 22.218 nieuwe gevallen per dag.

Het weektotaal ligt hoger dan het aantal coronagevallen in de week ervoor: het aantal positieve tests steeg met ruim 23 procent. Dat is wel het laagste ‘groeigetal’ sinds begin oktober.

Het is niet duidelijk waar de daling van het gemiddelde door komt. Het kan een tijdelijk dipje zijn, het kan ook komen doordat de GGD’s tegen hun maximale capaciteit aan zitten en niet in staat zijn om nog veel meer mensen te testen dan ze nu al doen, maar het zou ook kunnen betekenen dat de groei wat begint af te vlakken.

Ziekenhuisopnamen

Het aantal mensen dat met een corona-infectie is opgenomen in een ziekenhuis, is afgelopen etmaal met 10 gestegen naar 2545 patiënten, zo staat in de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Het aantal opgenomen patiënten op de verpleegafdelingen nam iets af, het aantal patiënten op de ic’s nam juist verder toe.

Zorgverleners op de intensive cares behandelen momenteel 530 coronapatiënten, een stijging van 25 patiënten ten opzichte van 24 uur geleden. Er liggen donderdag voor het eerst meer coronapatiënten op de ic’s dan een jaar geleden. Op 25 november 2020 werden er 529 mensen met een corona-infectie geholpen op een intensive care.

Er werden de afgelopen 24 uur 49 nieuwe coronapatiënten op de ic’s opgenomen. Doordat er ook mensen overleden of de intensive care-afdelingen mochten verlaten, nam het totaal aantal patiënten minder snel toe.

Op de verpleegafdelingen liggen nu 2015 coronapatiënten. Dat zijn er 15 minder dan een dag geleden. Ook van dinsdag op woensdag nam het aantal opgenomen coronapatiënten op de verpleegafdelingen al af, toen met 22 patiënten.

