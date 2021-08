KAART | Dertien gemeenten met amper nieuwe besmettingen, gunstige trend van weekcijfers gestopt

CHECK JOUW GEMEENTEEr zijn 266 positieve tests bijgekomen in deze regio tussen gisterochtend en vanochtend. Het aantal nieuwe besmettingen zit al dagen rond het zelfde niveau. Wel kleuren vandaag liefst 13 gemeenten in de Stentor-regio grijs op de coronakaart. De weekcijfers in de regio zijn minder gunstig.

Voor de vierde dag op rij ligt het aantal positieve tests in de veiligheidsregio's IJsselland, Noord- en Oost-Gelderland en Flevoland rond de 260. Zaterdag meldde het RIVM er 258, zondag 266, gisteren 256 en vandaag dus 266.

Dat is in lijn met de landelijke trend. Na een daling van het aantal besmettingen sinds half juli schommelt het aantal positieve tests al dagen nauwelijks.

Ten opzichte van de afgelopen dagen valt op dat de coronakaart van deze regio wat grijzer kleurt. Het aantal gemeenten dat grijs is - 7 of minder positieve tests per 100.000 inwoners - is de afgelopen dagen opgelopen van 8 en 11 naar 13 vandaag. Drie van die 13 gemeenten hadden enkele nieuwe besmetting afgelopen etmaal, te weten: Dalfsen, Rijssen-Holten en Olst-Wijhe.

Daarnaast valt op dat er vandaag twee gemeenten donkeroranje kleuren. Het gaat om Staphorst (35 positieve tests per 100.000 inwoners) en Voorst (36 positieve tests per 100.000 inwoners). In absolute aantallen gaat zowel in Staphorst (6) als in Voorst (9) om een kleine groep.

Weekcijfers

Ook in de weekcijfers, die elke dinsdag worden gepubliceerd door het RIVM, komt naar voren dat van een verdere daling van het aantal nieuwe besmettingen in deze regio geen sprake meer is. Sterker nog: in zowel IJsselland, Noord- en Oost-Gelderland en Flevoland is het aantal positieve tests licht gestegen ten opzichte van een week eerder.

Daarnaast valt op dat er in één week in Flevoland (135 per 100.000 inwoners) fors meer besmettingen zijn bijgekomen dan in IJsselland (87) en Noord- en Oost-Gelderland (84). Ook vorige week lag het aantal besmettingen per 100.000 inwoners in de polderprovincie al een stuk hoger.

Ziekenhuisopnamen vandaag

Na drie dagen van stijgingen is het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen dinsdag gedaald. Er liggen nu in totaal 686 covidpatiënten, 17 minder dan maandag, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op de intensive cares liggen nu 199 ernstig zieke coronapatiënten, één minder dan een dag eerder. Op de verpleegafdelingen daalde het aantal mensen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt, met 16 tot 488.

Op de verpleegafdelingen kwamen in de afgelopen 24 uur 72 nieuwe coronapatiënten binnen. Op de ic’s werden 9 mensen binnengebracht. ,,De instroom van covidpatiënten in de kliniek is afgelopen week gestabiliseerd. Op de ic daalde de instroom van nieuwe patiënten. Door de langere ligduur op de ic leidt dit waarschijnlijk niet direct tot een grote daling van de covidbezetting op de ic”, stelt het LCPS in een toelichting.

