KAART | Deventer voor de negende dag op rij in het rood, 300 besmettingen in 48 uur in Apeldoorn

CHECK JOUW GEMEENTEEr zijn 896 positieve tests bijgekomen in de veiligheidsregio’s IJsselland, Noord- en Oost-Gelderland en Flevoland afgelopen etmaal. Dat zijn er weliswaar minder dan 24 uur eerder - toen waren het er 1133 - maar reden tot grote vreugde is er niet. In deze regio kleuren zeven gemeenten rood op de coronakaart.

Deventer viel de afgelopen week in negatieve zin op met veel nieuwe besmettingen en dat is vandaag niet anders. De stad aan de IJssel is voor de negende dag op rij rood op de kaart. In die periode testten 717 Deventenaren positief op het virus. Afgelopen 24 uur waren het er 77.

In verhouding tot het aantal inwoners zijn er twee gemeenten in IJsselland die over het afgelopen etmaal nog beroerder scoren. In Olst-Wijhe kwamen 93 besmettingen per 100.000 inwoners aan het licht. In Raalte ligt dat getal zelfs op 109. Het absolute aantal positieve tests in laatstgenoemde gemeente was 41.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De regio Noord- en Oost-Gelderland is wel wat opgeklaard op de coronakaart ten opzichte van een dag eerder. Toen kwamen er nog 635 coronagevallen aan het licht, afgelopen 24 uur waren het er 447. De gemeente Apeldoorn levert daar de grootste bijdrage aan. Daar testten 145 inwoners positief: dat zijn er 88 per 100.000 inwoners. Een dag eerder waren het er 150. Zowel in absolute als in relatieve zin voert Apeldoorn vandaag de lijst met nieuwe besmettingen in de Noord- en Oost-Gelderland aan.

Goed nieuws voor Urk

In Flevoland kleurt geen enkele gemeente rood op de kaart vandaag. Er dag eerder kwamen er nog 202 nieuwe besmettingen bij, afgelopen etmaal waren dat er 158. Urk valt opnieuw in positieve zin op. Slechts één inwoner testte positief op het voormalige eiland. Urk is de enige gemeente in de regio die keurig grijs kleurt op de kaart.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Landelijke cijfers

Landelijk zijn er tussen gisterochtend en vanochtend is het coronavirus vastgesteld bij 11.134 mensen. Het is de derde dag op rij dat het aantal positieve tests boven de 11.000 uitkomt. Wel daalde het aantal nieuwe besmettingen licht (-190) vergeleken met vrijdag, toen het RIVM 11.324 positieve tests registreerde (bijgesteld van 11.363). Het aantal nieuwe besmettingen lag vandaag boven het gemiddelde over zeven dagen, dat nu op 9934 staat.

Amsterdam is zaterdag koploper met 1114 nieuwe besmettingen, gevolgd door Rotterdam, waar 757 mensen een positieve testuitslag te horen kregen. Daarna volgen Utrecht (351), Breda (286) en Groningen (264).

Er zijn sinds vrijdag geen nieuwe sterfgevallen gemeld. Vrijdag steeg het aantal sterfgevallen als gevolg van corona met twee. Wanneer een coronapatiënt sterft, kan het soms een tijdje duren voordat dit is geregistreerd, dus mogelijk zijn deze personen al eerder overleden.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.