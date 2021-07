KAART | Dit zijn de coronacijfers van Oost-Nederland, zorgwekkende piek in Zwolle

In de hele regio noteren we vandaag 315 nieuwe besmettingen, 120 meer dan op woensdag. In de veiligheidsregio IJsselland zien we de grootste stijging: van 42 naar 95 nieuwe coronagevallen. In Flevoland komen er 42 nieuwe positieve tests bij en staat de teller vandaag op 69. De veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland spant de kroon met in totaal 151 nieuwe besmettingen, 25 meer dan gisteren.

Grote steden

Twee gemeenten in deze regio springen er vandaag in negatieve zin uit en kleuren donkeroranje, een kleur op de coronakaart die we al een tijdje niet meer hadden gezien. Dit gaat om de gemeenten Hattem en Zwolle met respectievelijk 32,8 en 30,3 positieve tests per 100.000 inwoners. Ook andere grote steden staan hoog in de lijst met besmettingen. Zo noteert Deventer 26,8 positieve tests per 100.000 inwoners en Apeldoorn 23,2.

Groot verschil in twee weken

De coronakaart van vandaag is een groot contrast met precies twee weken geleden. Toen, op donderdag 24 juni, kleurde de kaart van Oost-Nederland voor het eerst volledig grijs. Het was een mijlpaal en vooral een teken dat er in alle gemeenten amper nieuwe positieve tests werden geregistreerd. Op die dag waren er vijftien gemeenten waar zelfs helemaal geen nieuwe besmettingen aan het licht kwamen. Vandaag zijn dat er maar twee: Urk en Putten, zij stonden gisteren ook op nul.

Volledig scherm Zo zag de coronakaart er precies twee weken gelden uit. Op donderdag 24 juni kende de regio amper nieuwe besmettingen en kleurde de kaart volledig grijs. Hoe anders is dat nu. © De Stentor

Snelle stijging

In heel het land stijgt het aantal besmettingen sneller en sneller. Over de afgelopen 24 uur meldt het RIVM 5475 positieve tests. Dat is het hoogste aantal sinds 14 mei. Gisteren stond de landelijke teller op 3688 besmettingen. Precies een week geleden, op 1 juli, kwamen er ‘slechts’ 826 nieuwe gevallen bij. Dat betekent dat het aantal positieve tests in een week tijd bijna is verzevenvoudigd. Zo’n snelle stijging is niet eerder voorgekomen.

Amsterdam telde het afgelopen etmaal opnieuw de meeste nieuwe coronagevallen. In de hoofdstad testten 729 inwoners positief. Voor die stad is dat het hoogste aantal sinds 25 oktober. In Rotterdam kwamen 416 besmettingen aan het licht en in Utrecht 387. Daarna volgt Groningen met 374 positieve tests. Niet eerder waren er in één dag zo veel positieve tests in de noordelijke studentenstad. In Den Haag waren 142 nieuwe gevallen. In slechts 36 gemeenten was er geen enkele positieve test.

Extra maatregelen

Het snel oplopende aantal besmettingen levert zorgen op in politiek Den Haag. Gisteren vroeg demissionair minister De Jonge al een spoedadvies aan het OMT en inmiddels melden bronnen rond het kabinet dat er mogelijk extra maatregelen komen. Het kabinet overweegt om meerdaagse evenementen af te blazen en clubs en discotheken te sluiten. Een definitief besluit hierover wordt morgen verwacht. Dan wordt ook duidelijk wanneer eventuele maatregelen zullen ingaan.

Situatie in ziekenhuizen

Terwijl het aantal besmettingen stijgt, zien de ziekenhuizen het aantal coronapatiënten juist dalen. Dat aantal is gezakt tot onder de 200. Voor het eerst sinds 13 september, bijna tien maanden geleden, komt dat aantal onder die grens uit. Het zijn er vandaag 196. Op de intensive cares liggen nog 90 coronapatiënten, 14 minder dan de dag ervoor. Dat is het laagste aantal sinds 21 september.

Het aantal sterfgevallen stijgt nog niet. In de afgelopen 24 uur kreeg het RIVM twee meldingen dat coronapatiënten waren overleden. Dat is vergelijkbaar met de dagen ervoor. In Oost-Nederland zijn er geen nieuwe sterfgevallen gemeld. De twee doden die vandaag zijn gemeld komen uit Amsterdam en Venray.

