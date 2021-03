KAART | Donkerrode puist op de Veluwe, Heerde uit het niets nieuwe coronakoploper

CHECK JOUW GEMEENTEHet aantal coronabesmettingen is het afgelopen etmaal flink gestegen in Oost-Nederland. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM. Ten opzichte van gisteren steeg het aantal positief getest personen met bijna honderd. Heerde is de nieuwe uitschieter met 113 positieve tests per 100.000 inwoners.

In de drie veiligheidsregio's werden het afgelopen etmaal in totaal 748 positief getest op corona. De veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland noteerde vergeleken met gisteren de grootste stijging in het aantal positieve coronabesmettingen. Het waren er 362, dat zijn er 77 meer dan een etmaal eerder.

In IJsselland steeg het aantal besmettingen met 15 ten opzichte van gisteren. In totaal noteerde IJsselland 231 positief geteste personen. Flevoland kwam uit op 155 nieuwe gevallen, een stijging van 6.

Brandhaarden

Grote brandhaarden in de regio blijven de gemeenten Bronckhorst Zwartewaterland. Die gemeente kleuren al langer dieprood. Vandaag kwamen daar drie gemeenten bij, die allemaal buurgemeenten van elkaar zijn: Hattem, Heerde en Oldebroek.

In de gemeente Heerde werden 21 inwoners positief getest op corona, gisteren ging het nog om vier nieuwe coronagevallen. In Hattem steeg het aantal positieve tests van twee naar acht en in Oldebroek kwamen er 15 positief geteste inwoners bij, ten opzichte van elf een dag eerder.

Stabiel

Zwartewaterland dat al wekenlang in de ‘kopgroep’ zit zag vandaag een stabilisatie in het aantal positieve testen. De teller kwam vandaag ook uit op twintig. In het dieprode Bronckhorst is eveneens sprake van een stabilisatie. Er kwamen vandaag opnieuw 21 positief geteste inwoners bij. Ommen, tot voorkort ook zwaar getroffen door corona, komt vandaag als beste uit de bus met ‘slechts’ 11 positieve tests per 100.000 inwoners.

Landelijk beeld

In het hele land werden 7740 nieuwe coronagevallen vastgesteld. Het is het hoogste aantal in een etmaal sinds 8 januari.

Rotterdam telde afgelopen etmaal de meeste gevallen. Daar testten 340 inwoners positief. In Amsterdam kwamen 303 besmettingen aan het licht en in Den Haag werden 213 gevallen vastgesteld. In Eindhoven steeg het aantal besmettingen met 119 en in Utrecht met 110.

Volgens het RIVM laten de laatste tijd meer mensen zich testen op besmetting, maar stijgt ook het percentage positieve tests onder hen. Dat wijst erop dat er daadwerkelijk meer besmettingen zijn om vast te stellen. De afgelopen weken zijn ook steeds meer kinderen getest op het virus. Dat heeft te maken met de heropening van de scholen en met de aangescherpte regels: testen wordt sinds februari ook aanbevolen bij milde klachten.

Ziekenhuisopnames

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is afgelopen etmaal heel licht gestegen. Ziekenhuizen behandelen momenteel 2192 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er vijf meer dan op woensdag, maar iets minder dan op dinsdag en maandag.

Verpleegafdelingen behandelen 1573 coronapatiënten, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat zijn er elf meer dan een dag geleden. Het aantal coronapatiënten op de intensive cares daalde van 625 naar 619. Het is wel de zesde achtereenvolgende dag dat dit aantal boven de zeshonderd ligt. Daarvoor schommelde het aantal ongeveer twee weken lang tussen de 550 en 600, en eerder ging het aantal een maand lang heen en weer tussen 500 en 550.

Het aantal nieuwe opnames blijft wel oplopen. In het afgelopen etmaal belandden 283 mensen op een verpleegafdeling of intensive care vanwege een coronabesmetting. In de afgelopen zeven dagen hebben de ziekenhuizen 1900 nieuwe coronapatiënten opgenomen, gemiddeld ongeveer 271 mensen per dag. Dat is het hoogste peil sinds 10 januari. De instroom stijgt al een tijdje en het LCPS verwacht dat dit de komende tijd ook doorgaat, als gevolg van de Britse variant van het coronavirus.

Sterfgevallen

Het aantal sterfgevallen daalt. In het afgelopen etmaal is het overlijden van 25 coronapatiënten gemeld en in de afgelopen week zijn 199 sterfgevallen geregistreerd. De laatste keer dat er minder dan 200 sterfgevallen in een week waren gemeld, was in oktober.

