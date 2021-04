KAART | Donkerrode vlek in Gelderland verdwenen, Staphorst nieuwe coronakoploper

CHECK JOUW GEMEENTEEr zijn 591 nieuwe coronabesmettingen bijgekomen in Oost-Nederland. Dat is fors lager ten opzichte van een dag eerder. In hoeverre het aantal nieuwe besmettingen overeenkomt met de werkelijkheid is lastig te zeggen. Dat komt door een technische storing op woensdag bij de GGD. De toen niet verwerkte uitslagen werden gisteren en vandaag meegenomen.

In de regio Noord- en Oost-Gelderland werden gisteren nog zo’n 600 positieve tests gemeld, dat aantal ligt vandaag beduidend lager: 267 positief geteste mensen. In Flevoland daalde het aantal nieuwe besmettingen eveneens: van 181 naar 144 positieve tests. Die daling is ook te zien in de regio IJsselland: van 209 gisteren naar 180 nieuwe besmettingen vandaag.

In zowel de veiligheidsregio Flevoland als IJsselland overleed het afgelopen etmaal een persoon aan het coronavirus.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

In de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland schoten door een hausse aan besmettingen gisteren liefst negen gemeenten in het donkerrood. Daar is er vandaag nog eentje van over. Het lijkt er dus op dat de ICT-storing bij de GGD vooral veel invloed heeft gehad op deze veiligheidsregio. Alleen de gemeente Oldebroek blijft in het donkerrood staan. Er kwamen daar het afgelopen etmaal 14 nieuwe besmettingen bij, dat zijn er vier minder dan gisteren.

Urk

In Flevoland blijft Urk donkerrood kleuren. Het afgelopen etmaal werden 13 positieve tests gemeld. Urk was gisteren nog coronakoploper, maar uit de meest recente cijfers kwam vandaag nog één gemeente slechter uit de bus.

IJsselland

In IJsselland ging Staphorst weer naar donkerrood, terwijl Steenwijkerland en Zwartewaterland de donkerrode kleur inruilden voor donkeroranje. Staphorst is met 81,7 besmettingen per 100.000 inwoners momenteel de zwaarst getroffen gemeente in Oost-Nederland. Er kwamen veertien positief geteste inwoners bij.

Dalfsen kleurt als enige gemeente in Oost-Nederland donkergrijs. Het RIVM meldde gisteren nog 13 positieve tests in de Vechtdal-gemeente, vandaag is dat er slechts eentje.

Verder kleurt Rijssen-Holten ook nog donkerrood. Daar steeg het aantal besmettingen tegen de trend in. Het RIVM meldde er gisteren 23 positieve tests, ten opzichte van 17 gisteren.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Landelijk beeld

Het RIVM registreerde de afgelopen 24 uur in het hele land 8966 nieuwe besmettingen. Dat is fors hoger dan het weekgemiddelde van 7493 en ook hoger dan het op donderdag. Op donderdag was er ook al sprake van een relatief hoog aantal meldingen (8752).

Woensdag viel het cijfer juist lager uit (5468 meldingen), als gevolg van de technische storing. Afgelopen dinsdag, voor de storing, waren er 6797 nieuwe coronagevallen geregistreerd.

Het aantal sterfgevallen door corona steeg met veertien. Maar het gemiddelde is wel fors gedaald sinds het begin van de vaccinatiecampagne.

Ziekenhuisopnames

Het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen is vandaag gestegen, voor het eerst na drie dagen waarop het aantal daalde. In totaal zijn nu 2490 patiënten met Covid-19 opgenomen. Dat zijn er 13 meer dan op donderdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op de intensive cares nam het aantal Covid-patiënten met 3 toe, tot 792. Op de verpleegafdelingen steeg het aantal coronapatiënten met 10 tot 1698.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier onze meest bekeken video's van dit moment.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.