KAART | Drie buurgemeenten op de Veluwe tellen veel coronagevallen, ongunstige trend in Gelderland

CHECK JOUW GEMEENTEEr zijn 6811 positieve tests geregistreerd in Oost-Nederland tussen gisterochtend en vanochtend. Dat zijn er 500 meer dan een dag eerder. Wel moet worden gezegd dat het aantal coronagevallen per dag behoorlijk verschilt in de drie veiligheidsregio’s van het Stentor-gebied.

Die pieken en dalen worden veroorzaakt door de grote achterstand bij het doorgeven van de testuitslagen aan het RIVM. Al ruim een week is dit een probleem. Het wordt veroorzaakt door het hoge aantal testen. Er moeten nog 72.000 tests in Nederland verwerkt worden. Het RIVM zegt dat er aan een oplossing wordt gewerkt en dat die er waarschijnlijk volgende week is.

IJsselland

Meldingen die later verwerkt worden kunnen op één dag voor een flinke piek zorgen. Dat was gisteren in IJsselland het geval. Toen werden er liefst 2804 positieve tests geregistreerd. Over het afgelopen etmaal zijn het er 1536. Dat getal is aanzienlijker realistischer aangezien het gemiddelde over de afgelopen 7 dagen op 1763 ligt.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Zwartewaterland

In IJsselland valt de gemeente Zwartewaterland in negatieve zin op. Daar testten 107 mensen positief: ten opzichte van het aantal inwoners is dat behoorlijk veel (469 per 100.000 inwoners). De gemeenten Olst-Wijhe en Raalte registreren relatief weinig nieuwe coronagevallen afgelopen etmaal.

In Zwolle kwamen 422 positieve tests bij, in Deventer bleken afgelopen etmaal 273 inwoners het virus onder de leden te hebben.

Oplopende cijfers

In de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland is het aantal positieve tests voor de tweede dag op rij gestegen. Dinsdag werden nog 2134 coronagevallen gemeld, gisteren waren het er 2831 en vandaag meldt het RIVM 3489 positieve tests in deze regio.

De buurtgemeenten Harderwijk, Ermelo en Putten noteren relatief de meeste besmettingen. Zij vormen een rode vlek op de coronakaart. In totaal kwamen in deze drie plaatsen 589 coronagevallen aan het licht. Putten doet 't met 755 besmettingen per 100.000 inwoners relatief het slechtst van alle Stentor-gemeenten afgelopen 24 uur.

In absolute zin kwamen er in Apeldoorn de meeste positieve tests bij: 724 in totaal. Het gemiddelde over de afgelopen zeven dagen is 563 in die gemeente. Gisteren werden er 630 positieve tests geteld.

Piek na dip

In Flevoland kwamen afgelopen etmaal 1786 coronagevallen bij. Dat aantal is aanzienlijk hoger dan het gemiddelde over de afgelopen zeven dagen: 1360. Gisteren werden er in de polder ‘slechts’ 691 positieve tests geregistreerd. De piek van vandaag zou dus - in elk geval voor een deel - verklaard kunnen worden door later verwerkte meldingen.

Urk registreerde in Flevoland, ten opzichte van het aantal inwoners, de meeste nieuwe besmettingen. Op het voormalige eiland testten 89 inwoners positief: 419 per 100.000 inwoners.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Landelijk

Tussen gisterochtend en vanochtend zijn er 64.602 positieve coronatests geregistreerd in Nederland. Dat is een van de hoogste aantallen ooit. Twee keer eerder waren er zo’n 65.000 positieve tests. In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 411.156 positieve tests. Dat is 61 procent hoger dan het totaal over de week ervoor. Dit cijfer, het zogeheten groeigetal, neemt voor de zevende dag op rij toe, wat aangeeft dat het virus zich sneller weet te verspreiden.

Ziekenhuizen

De afname van het aantal coronapatiënten op de intensive cares houdt aan. Vandaag werd het laagste niveau sinds 1 november bereikt, zo blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). In totaal liggen nu 233 ernstig zieke patiënten met corona op de ic’s van Nederlandse ziekenhuizen. Dat zijn er 16 minder dan een dag eerder.

Ook op verpleegafdelingen, waar minder zieke patiënten liggen, noteerden de ziekenhuizen een afname. Daar liggen 898 patiënten die besmet zijn met het coronavirus, 7 minder dan woensdag. Dit aantal schommelt de laatste week behoorlijk.

Verpleegafdelingen

Het LCPS rapporteert 150 nieuwe opnames op verpleegafdelingen, net iets meer dan de 133 van een dag eerder. Op ic’s werden 11 nieuwe opnames gemeld.

Hoewel de besmettingscijfers nog nooit zo hoog zijn geweest als de afgelopen weken, is hier weinig van terug te zien in de ziekenhuizen. De omikronvariant van het coronavirus die nu rondgaat is weliswaar veel besmettelijker dan de deltavariant die hiervoor dominant was, maar mensen worden er over het algemeen minder ziek van.

Het aantal opnames ligt tussen de 40 en 60 procent lager. Wie toch moet worden opgenomen, loopt volgens voorlopige onderzoeken ongeveer de helft minder risico om op de ic te belanden.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.