KAART | Drie gemeenten op Biblebelt opnieuw rood na dag vol positieve tests, piek in Flevoland

CHECK JOUW GEMEENTEEr zijn 669 mensen positief getest in de veiligheidsregio’s IJsselland, Flevoland en Noord- en Oost-Gelderland tussen gisterochtend en vanochtend. Dat zijn er 98 minder dan het piekaantal van een etmaal eerder. Op de Biblebelt is de situatie minder beroerd dan gisteren. Wel zijn er nog drie gemeenten rood.

In IJsselland kwamen 24 uur eerder meer dan 300 nieuwe besmettingen aan het licht (302), dat was voor het eerst in drie maanden. Vandaag werd de 300 niet opnieuw overschreden, maar ook het aantal van 241 positieve tests is nog altijd fors gezien het beeld over de laatste weken.

Meevaller(tje) uit Staphorst

Staphorst (209) is opnieuw de gemeente met de meeste nieuwe coronagevallen per 100.000 inwoners in IJsselland én de rest van de Stentor-regio. In absolute zin zijn het er 36. Daarmee komt het totaal in de maand oktober op 856 registreerde besmettingen te liggen in Staphorst.

Positieve nood: de ergste piek lijkt voorbij. Aan het einde van vorige week werden er vijf dagen op rij meer dan 50 besmettingen per etmaal geregistreerd. Dat aantal werd de laatste drie dagen niet gehaald.

IJsselland

Naast Staphorst is ook Zwartewaterland (140 per 100.000 inwoners) rood op de kaart vanwege 32 positieve tests. Ook Olst-Wijhe heeft de meest zorgwekkende kleur, al komt dat door ‘slechts’ 11 coronagevallen.

Zwolle registreerde - in absolute zin - de meeste nieuwe besmettingen in IJsselland: 53 in totaal, 41 per 100.000 inwoners. In Deventer bleken 20 inwoners het virus onder de leden te hebben (20 per 100.000 inwoners).

Verbetering op Biblebelt

Een dag eerder was de Biblebelt nog een zorgwekkend rode sliert op de coronakaart. Daar is vandaag geen sprake van. De gemeenten Kampen, Oldebroek, Elburg, Harderwijk en Ermelo zijn allen versprongen van rood naar donkeroranje. Nunspeet is vanwege 21 nieuwe besmettingen - 75 per 100.000 inwoners - nog wel rood.

De gemeenten Brummen en Voorst geven het goede voorbeeld in Noord- en Oost-Gelderland. In Brummen testte slechts één inwoner positief, Voorst haalde zelfs de nul-score.

Piek in Flevoland

In tegenstelling tot de andere twee veiligheidsregio's in het Stentor-gebied is er in Flevoland wél sprake van een toename van het aantal besmettingen. In de polderprovincie werden 154 coronagevallen genoteerd, een etmaal eerder waren het er 117. Sinds 18 juli lag het aantal nieuwe besmettingen in Flevoland niet meer zo hoog als vandaag.

‘Hoofdverantwoordelijken’ hiervoor zijn de gemeenten Lelystad en de Noordoostpolder; zij kleuren donkeroranje. Lelystad vanwege 48 besmettingen per 100.000 inwoners (38 in absolute zin), in de Noordoostpolder zijn het er 42 per 100.000 inwoners (20 in absolute zin).

Landelijke cijfers

Het RIVM heeft in het afgelopen etmaal 5719 nieuwe coronagevallen geteld in Nederland. Dat zijn er iets minder dan een dag eerder, toen er op vrijdag volgens gecorrigeerde cijfers 5874 nieuwe besmettingen vastgesteld.

Het totale aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is licht gestegen naar 703. Het is voor het eerst sinds half augustus dat de ziekenhuizen meer dan 700 coronapatiënten behandelen.

IC

De ic’s tellen vergeleken met vrijdag vijf patiënten meer, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Op de ic’s liggen nu 179 ernstige zieke patiënten. Op de verpleegafdelingen liggen 524 mensen met corona, net zoveel als een dag eerder.

Op de verpleegafdelingen werden 101 nieuwe patiënten opgenomen, vrijdag waren dat er nog 118. Het was voor het eerst sinds eind juli dat er meer dan 100 nieuwe patiënten instroomden op deze afdelingen.

