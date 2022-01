KAART | Driekwart Oost-Nederland kleurt donkerrood, wel minder patiënten in ziekenhuis

CHECK JOUW GEMEENTEHet aantal nieuwe coronabesmettingen dat in de afgelopen 24 uur gemeld is, ligt flink hoger dan gisteren. In het afgelopen etmaal zijn er in Oost-Nederland 2429 personen positief bevonden op het coronavirus. Het forse aantal nieuwe besmettingen is ook duidelijk zichtbaar op de coronakaart. Bijna driekwart van Oost-Nederland komt vandaag uit boven de 100 positieve coronatests per 100.000 inwoners.

Gisteren werden er in Oost-Nederland 2033 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dit was een aanzienlijke daling ten opzichte van de dag ervoor toen ruim 2800 mensen positief werden getest op het virus. De daling van gisteren is, met de vandaag gemelde 2429 nieuwe coronagevallen, echter van korte duur.

De meeste nieuwe besmettingen zijn gemeld in de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, het gaat hier om 964 coronagevallen. Gisteren waren dit er 919. In veiligheidsregio IJsselland zijn 706 nieuwe besmettingen vastgesteld, een etmaal geleden werden er 620 coronagevallen geconstateerd. De grootse stijger is de provincie Flevoland met 754 nieuwe besmettingen ten opzichte van 494 gisteren.

Uitschieters

Slechts 9 van de 35 gemeentes in het verspreidingsgebied van de Stentor blijft onder de grens van 100 positieve tests per 100.000 inwoners. Daarmee kleuren 26 gemeentes vandaag donkerrood. De grootste uitschieter is de gemeente Putten met 192,9 positieve tests per 100.000 inwoners. Dit gaat in absolute aantallen om 47 besmettingen.

Verder vallen ook Staphorst (173,8 positieve tests per 100.000 inwoners, 30 coronagevallen) en Rijssen-Holten (172,8 met 66 besmettingen) op. Naast deze drie uitschieters zitten er vier gemeentes boven de 150 positieve tests per 100.000 inwoners, dat zijn: Epe (159,6), Nijkerk (158,3 ), Lelystad (151,6) en Raalte (150,4). De gemeente Lelystad heeft van dit rijtje in absolute aantallen veruit de meeste nieuwe besmettingen. In Lelystad werden de afgelopen 24 uur 121 mensen positief getest op het coronavirus.

Meppel, Hattem, Nunspeet en Kampen melden de minste nieuwe besmettingen. Het gaat hierbij om respectievelijk 61,6, 73,6, 74,9 en 77,1 positieve tests. In absolute aantallen valt Kampen hierbij op met 42 nieuwe besmettingen. De andere vijf gemeentes die niet donkerrood kleuren zijn Ermelo, Brummen, Urk, Ommen en Zutphen. Bij die laatste scheelt het niet veel. Zutphen meldt vandaag 99,8 positieve tests per 100.000 inwoners.

Landelijk

In de afgelopen 24 uur zijn in heel Nederland 32.581 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dit ligt ver boven het weekgemiddelde. Gisteren werden er 27.966 coronagevallen vastgesteld. Afgelopen week werd ook een dagrecord gebroken van de meeste besmettingen sinds het begin van de coronacrisis. Vrijdag meldde het RIVM 34.954 positieve testen.

In tegenstelling tot de besmettingscijfers, is het aantal ziekenhuisbedden dat wordt ingezet voor coronapatiënten in de afgelopen 24 uur afgenomen. Op dit moment liggen er 1470 mensen met het coronavirus in de ziekenhuizen, waarvan 397 op de intensive care. Dit zijn er 11 minder dan een etmaal terug.

In de afgelopen 24 uur zijn er in Nederland 7 mensen overleden aan het coronavirus. Gisteren werden er 8 sterfgevallen gemeld.

