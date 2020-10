KAART | Driekwart Oost-Nederland kleurt in de afgelopen week donkerrood, kijk hier hoe het in jouw gemeente is

Het gaat hard met de coronabesmettingen in Oost-Nederland. De afgelopen twee weken kwamen er ruim 1.400 nieuwe positieve testen bij. Driekwart van de gemeenten kleurt nu donkerrood op de kaart. Staphorst, Nijkerk en Bronckhorst zijn de negatieve uitschieters. Ook in de dagcijfers gaan het aantal bevestigde coronagevallen weer omhoog.

Ten opzichte van twee weken geleden is het aantal besmettingen meer dan verdubbeld. Toen stond de teller op 2.072 besmettingen, deze week zijn dat er 4.729. Dat zie je terug op de kaart. Kleurde er veertien dagen geleden slechts een gemeente donkerrood, nu zijn dat er maar liefst 26 van de 35.

Ook komt geen enkele gemeente meer onder de 100 gevallen per 100.000 inwoners. De gemeente in ons gebied met de minste besmettingen is Urk waar 109,4 per 100.000 mensen positief getest zijn. De gemeenten met de hoogste gemiddelden zijn Staphorst (699,2 per 100.000 inwoners), Nijkerk (590,7 per 100.000 inwoners) en Bronckhorst (568,6 per 100.000 inwoners).

Met de hoge aantallen in Staphorst en Nijkerk wordt de trend voortgezet. Deze twee plaatsen piekten de afgelopen weken ook al. In Bronckhorst (112 naar 125) verdubbelde het aantal besmettingen. Dat geldt ook voor Zwartewaterland (35 naar 83). Alleen in Steenwijkerland nam het aantal postieve uitslagen iets af, van 116 naar 110.

Ook dagcijfers stijgen

Het aantal bevestigde coronagevallen per dag is ten opzichte van gisteren weer gestegen. Er werden 8182 mensen in Nederland positief getest op het coronavirus, wat neerkomt op een stijging van 167. De dagenlange stijging in Staphorst zet niet door. Het aantal bevestigde coronagevallen daalde van 15 naar 7. In Raalte werden er niet eerder zoveel mensen positief getest binnen een etmaal.

De forse stijging van gisteren in Hardenberg zet niet door. Gisteren telde de gemeente 37 positieve coronagevallen, vandaag daalt dat naar 28. Opvallend is de stijging in Zwolle: van 37 positieve tests gisteren, naar 55 vandaag. Als wordt gekeken naar het aantal positief getest personen per 100.000 inwoners, scoorde Zwolle sinds de uitbraak van het virus niet eerder zo hoog: 42,7 coronagevallen per 100.000 inwoners.

De gemeente Raalte zet een negatief dagrecord neer met 19 bevestigde besmettingen. Niet eerder telde de gemeente zoveel besmettingen op één dag.

Daling in Staphorst

Maandag bleek er niemand positief getest te zijn in Oldebroek. Vandaag komen daar 4 besmette personen bij. Ook is er voor het eerst in dagen een daling te zien in Staphorst. Daar ging het aantal bevestigde coronagevallen van 15 gisteren, naar 7 vandaag. Uit de weekcijfers blijkt echter dat Staphorst de gemeente gemiddeld het hoogste aantal besmettingen in ons gebied is. Voorst is een positieve uitzondering op de coronakaart. Daar werd slechts één persoon positief getest.

Grote steden

Naast de stijging van het aantal besmettingen in Zwolle, zijn er ook meer coronagevallen in Apeldoorn te melden. In die gemeente stijgt het aantal van 31 gisteren, naar 41 vandaag. Deventer is een uitzondering binnen de grote steden van het Stentor-gebied. Daar zakt het aantal positief geteste personen van 43 naar 30.

Alleen veiligheidsregio Flevoland stijgt

In de veiligheidsregio Flevoland wordt de stijgende lijn doorgezet. Maandag ging het aantal van 55 naar 108. Vandaag stijgt het aantal naar 155 positief geteste personen. IJsselland zakt licht van 200 naar 195. Ook in Noord- en Oost-Gelderland zijn er minder positief geteste personen. Van 263 gisteren, naar 241 vandaag.

Roep om sluiting scholen

Het aantal positieve coronatests was in de afgelopen week weer hoger dan de week daarvoor en is uitgekomen op 55.587. Dat is een nieuw weekrecord, meldt het RIVM in zijn wekelijkse update. Er liggen vandaag 121 coronapatiënten meer in een ziekenhuis dan gisteren. 1859 in totaal. Daarvan liggen er 1440 op reguliere afdelingen en 419 op de ic’s. Het sinds de zomer oplopende aantal besmette leerlingen in het voortgezet onderwijs is reden voor het RedTeam alarm te slaan. Zo’n 10 procent van hen test positief, blijkt uit de RIVM-cijfers.