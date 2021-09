KAART | Duidelijke stijging positieve tests in Oost-Nederland (maar houdt Hattem nog de nul?)

CHECK JOUW GEMEENTEEen duidelijke stijging in het aantal positieve testuitslagen in Oost-Nederland vandaag. Vandaag zijn de rollen omgedraaid ten opzichte van gisteren: IJsselland daalt, Flevoland en Noord- en Oost-Gelderland stijgen. De kleine landelijke stijging wordt voortgezet.

Het totaal aantal positieve testuitslagen in Oost-Nederland is gestegen. Na de kleine daling van gisteren (toen: 148 in totaal) noteren de drie veiligheidsregio’s in dit deel van Nederland vandaag samen 171 positieve testuitslagen. Dat komt neer op een stijging van zo’n 15 procent.

Noord- en Oost-Gelderland

Van de 23 positieve testuitslagen die er in de hele regio in totaal bij komen, zijn er 15 voor de rekening van Noord- en Oost-Gelderland. Het totaal gaat daar van 52 naar 67 positieve testuitslagen. In deze veiligheidsregio is dat het hoogste aantal sinds 17 september (toen 76). Verder blijft deze regio rondom de kritieke signaalwaarde van 7 positieve testuitslagen per 100.000 inwoners hangen. Vandaag staat die meter op 8,1, maar over de afgelopen zeven dagen nog op 6,7.

Op gemeentelijk niveau komen de besmettingen in Noord- en Oost-Gelderland voor wat de Stentor-regio betreft vooral op conto van Apeldoorn (14 stuks). Alle andere gemeenten tellen slechts één of enkele besmettingen, met uitzondering van Hattem en buurgemeente Heerde: die tellen er nul. Voor Hattem is dat inmiddels de dertiende dag op rij.

IJsselland

In de veiligheidsregio IJsselland is op donderdag een kleine daling waar te nemen. Daar werden 49 positieve testuitslagen gemeld, tegenover 52 van woensdag. Die 49 van vandaag liggen nog wel altijd flink boven het gemiddelde over de afgelopen zeven dagen (37). Kijken we naar het aantal per 100.000 inwoners, dan is de score van vandaag hoger dan de signaalwaarde van 7 (9,2), over de afgelopen dagen ligt IJsselland precies óp die score (7).

Bij de gemeenten blijft Zwolle relatief hoog, al is er wel één minder positieve testuitslag dan gisteren (vandaag: 16). Vooral Ommen: dat heeft er na de nul van gisteren nu 8 te pakken. De donkere kleur op de kaart komt overigens vooral door het niet al te hoge aantal inwoners van die gemeente. Van de andere gemeenten die er gisteren ook nul hadden, zet alleen Olst-Wijhe die eer voort.

Flevoland

Zette Flevoland gisteren nog een stevige daling in, vandaag meldt deze veiligheidsregio 55 besmettingen. Ten opzichte van de 44 van gisteren is dat de hoogste dagstijging sinds vorige week (toen van 48 naar 63, van 16 september naar 17 september). Ook blijft Flevoland nog altijd boven de signaalwaarde van 7 positieve testuitslagen per 100.000 inwoners: 12,8 vandaag, 12,4 over de afgelopen zeven dagen.

De stijging komt vooral op het conto van de gemeenten die gisteren nog geen positieve testuitslagen noteerden. De nullen van Urk, Noordoostpolder en Zeewolde worden op donderdag weggestreept door respectievelijk 3, 4 en 3 positieve testuitslagen. Lelystad blijft hoog: daar komen twee positieve testuitslagen bij, waardoor het totaal vandaag op 22 staat.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Landelijk:

Vergeleken met gisteren daalt in heel Nederland het aantal positieve testuitslagen. De 1841 van donderdag zijn bijna honderd lager dan de 1935 van woensdag. Net als gisteren blijft het aantal positieve testuitslagen wel boven het meest recente zevendaags gemiddelde liggen. Dat lag vandaag op 1801.

Als we kijken naar alle Nederlandse gemeenten, dan blijken ook in die context de 22 besmettingen van Lelystad relatief veel. In absolute zin gaan alleen grotere steden als Tilburg (25), Utrecht (66) en Amsterdam (89) daar overheen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ziekenhuisbezetting en overlijdens

In de ziekenhuizen lijkt de voorspelling van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding voorzichtig verder uit te komen: het aantal patiënten daalt. In totaal liggen er nu 513 mensen met de corona in het ziekenhuis (woensdag: 532). Van die patiënten liggen er donderdag 183 op de IC (woensdag: 186).

Wel werden er 12 overlijdens gemeld: dat is fors hoger dan de 4 van gisteren en het hoogste dagaantal sinds 31 augustus. Bij die 12 kunnen ook mensen zitten die eerder overleden zijn: overlijdens worden niet altijd op dezelfde dag doorgegeven.

Eén van die overlijdens werd gemeld in Noord- en Oost-Gelderland, waar geen nieuwe ziekenhuisopnames werden gemeld. Flevoland melde geen nieuwe sterftegevallen, maar wel twee nieuwe ziekenhuisopnames. IJsselland deed vandaag in beide categorieën geen meldingen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.